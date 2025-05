Ostatnia prosta przed wyborami. Tracą faworyci. Braun i Mentzen zyskują [SONDAŻ]

- Reklama -

Kolejny sondaż prezydencki przed zbliżającą się I turą wyborów. Polskie Radio 24 opublikowało badanie IBRiS.

Według sondażu faworytem pozostaje kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, na którego chce głosować 31,5 proc. respondentów. To spadek o 1,7 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z 27 kwietnia.

Na drugim miejscu uplasował się „obywatelski” kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, więc to on zmierzyłby się z prezydentem Warszawy w II turze. Głos na szefa IPN w I turze chce oddać 23,6 proc. badanych. To spadek o 2 pkt. proc.

Podium zamyka kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego chce oddać swój głos 12,6 proc. respondentów. To wzrost o 1,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Pozostali kandydaci uzyskali kolejno:

Szymon Hołownia – 8,6 proc. (wzrost o 2,5 pkt. proc.)

– (wzrost o 2,5 pkt. proc.) Magdalena Biejat – 6,3 proc. (wzrost o 1,2 pkt. proc.)

– (wzrost o 1,2 pkt. proc.) Adrian Zandberg – 5,4 proc. (wzrost o 2,2 pkt. proc.)

– (wzrost o 2,2 pkt. proc.) Grzegorz Braun – 2,6 proc. (wzrost o 1,2 pkt. proc.)

– (wzrost o 1,2 pkt. proc.) Krzysztof Stanowski – 1,6 proc.

– Marek Jakubiak – 1,1 proc.

– Joanna Senyszyn – 0,9 proc.

– Maciej Maciak – 0,4 proc.

– Artur Bartoszewicz – 0,3 proc.

– Marek Woch – 0,0 proc.

5,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polskiego Radia 24 został przeprowadzony w dniach 10.05-11.05.2025 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1067 osób.