Dziwne wnioski podczas debaty TVP. Mentzen reaguje: Dawno nie słyszałem tak wielkiej bzdury. Macierzyństwo jest piękne. Dziecko jest darem [VIDEO]

Dawno nie słyszałem tak wielkiej bzdury, że Polki nie chcą mieć dzieci tylko dlatego, bo nie mogą ich potem zabić – powiedział na debacie prezydenckiej w TVP Sławomir Mentzen, odnosząc się do pytania o demografię i aborcję.

Podczas debaty prezydenckiej w TVP Dorota Wysocka-Schnepf, jedna z prowadzących, powiązała katastrofę demograficzną z niemożliwością dokonywania aborcji na życzenie.

– Polska wyróżnia się w dramatyczny sposób. Za 75 lat może być nas mniej niż 20 milionów. Jednocześnie z badań wynika, że Polki rezygnują z macierzyństwa, bo boją się antyaborcyjnego prawa, które zagraża ich życiu. Zatem katastrofa demograficzna jest ściśle z tym prawem powiązana – taki wniosek wyciągnęła Wysocka-Schnepf. – Co chce nam pan/pani zrobić, by to zmienić – zapytała.

– Dawno nie słyszałem tak wielkiej bzdury, że Polki nie chcą mieć dzieci tylko dlatego, bo nie mogą ich potem zabić. Jest to oczywiście nieprawda – tak swoją wypowiedź rozpoczął Mentzen.

– Inne przyczyny, które podajecie, dlaczego Polki nie mają dzieci, również są nieprawdziwe. Istnieje mnóstwo państw, gdzie dostęp do mieszkań, do szkół, do żłobków, do opieki medycznej jest znacznie lepszy niż w Polsce, ale demografia wcale tam lepsza nie jest. Problem jest kulturowy. Polki nie mają dzieci, bo po prostu z różnych przyczyn nie chcą ich mieć – powiedział wprost kandydat Konfederacji na prezydenta.

Pani Wysocka-Schenpf już weszła w tonację partyjną i to jest skandal. „Trybunał Julii Przyłębskiej”, badania rzekomo pokazujące, że z powodu braku możliwości aborcji Polki nie chcą mieć dzieci.

Co to jest?! Jej autorski program? Ona ma być przezroczysta. Powinna na kopach… — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) May 12, 2025

– Jedną z tych przyczyn jest właśnie ta propaganda, z którą tu Państwo mieliście przed chwilą do czynienia. Przedstawianie Polkom macierzyństwa jako jakiejś wielkiej tragedii. Przedstawianie rodzin wielodzietnych jako rodzin patologicznych. Prawda jest taka, że macierzyństwo jest piękne. Każdy dar kolejnego życia jest piękny. Ojcostwo również jest piękne. A każde dziecko jest po prostu wielkim darem. Gdyby Telewizja, niestety, Publiczna w likwidacji, TVN, Newsweek, Gazeta Wyborcza raz na jakiś czas dali artykuł o tym, że macierzyństwo naprawdę jest piękne, że można się w ten sposób realizować, to dzieci w Polsce byłoby więcej. Ale niestety przedstawiacie cały czas propagandę przeciwko rodzeniu dzieci – podsumował Mentzen.

