Polka zabita nożem przez Afgańczyka

Nie żyje 41-letnia Polka. Kobieta została zamordowana w Niemczech przez 25-letniego Afgańczyka. Do zbrodni doszło w sklepie.

Z doniesień niemieckiej policji wynika, że do ataku doszło w środę wieczorem w sklepie odzieżowym znanej sieci przy Hochstraße w mieście Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii. Według lokalnych mediów 41-latka była szefową sklepu odzieżowego znanej sieci.

Do zbrodni doszło ok. godz. 19:20, kiedy to 25-letni Afgańczyk dźgnął Polkę nożem. Sprawca został zatrzymany w pobliżu miejsca zdarzenia. Życia kobiety nie udało się uratować.

25-latek trafił do aresztu. Mężczyzna odpowie za zabójstwo.

Nie jest jasne, co było motywem ataku, jednak według doniesień „Focusa”, napastnik w momencie zatrzymania miał posiadać przy sobie pieniądze ze sklepowej kasy.