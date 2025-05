Kontynuacja czy zmiana w Watykanie? Takie poglądy ma Leon XIV

- Reklama -

8 maja 2025 roku Robert Prevost został wybrany papieżem i przybrał imię Leona XIV. Amerykańskie media rozpisują się na temat jego działań i wypowiedzi. Jakie poglądy ma nowy papież?

„New York Post” zwrócił uwagę na przemówienie Roberta Prevosta z 2012 roku, w którym oskarżył media o podsycanie „sympatii dla wierzeń i praktyk, które są sprzeczne z Ewangelią”, wskazując tu na „homoseksualny styl życia” oraz „alternatywne rodziny składające się z partnerów tej samej płci i ich adoptowanych dzieci”.

Ponadto obecny papież Leon XIV, podczas gdy był biskupem diecezji Chiclayo w Peru, odrzucił rządową inicjatywę, promującą ideologię gender w szkołach. – Promowanie ideologii gender jest mylące, ponieważ ma na celu tworzenie płci, które nie istnieją – mówił wówczas.

To postawa odmienna od prezentowanej przez jego progresywnego poprzednika. Papież Franciszek bowiem w swojej biografii poparł związki cywilne dla homoseksualistów, twierdząc, że jest „słuszne, żeby ci ludzie, którzy żyją darem miłości, mogli korzystać z ochrony prawnej tak, jak wszyscy inni”. Kościół jednak od wieków oceniał takie związki jako nieuporządkowane, a publikowane od lat 70. XX w. dokumenty Kongregacji Nauki Wiary jednoznacznie potępiały cywilne związki homoseksualne. Franciszek wprowadził także błogosławieństwo par jednopłciowych, w dokumencie Fiducia Supplicans. „To ludzie są błogosławieni, a nie związki” – wyjaśniał.

Obecny Leon XIV przy okazji Marszu dla Życia w Peru wzywał „Brońmy ludzkiego życia w każdej chwili!” – przypomniał NYP. Zabrał także głos, sprzeciwiając się eutanazji w Belgii.

Wiadomo również, że w poście z 2015 roku Robert Prevost sprzeciwiał się karze śmierci. „Czas zakończyć karę śmierci” – pisał.

Według amerykańskiej gazety Leon XIV ma podzielać poglądy Franciszka na tzw. zmiany klimatyczne. W listopadzie ubiegłego roku kard. Prevost miał powiedzieć, że nadszedł czas, by przejść „od słów do czynów” w kwestii „kryzysu środowiskowego”. Jednocześnie zastrzegł, że „panowanie nad naturą” nie powinno stać się „tyranią”.

Kim jest Leon XIV?

69-letni kard. Robert Prevost z USA został wybrany 267. papieżem i przyjął imię Leona XIV. Do tej pory sprawował funkcję prefekta Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Jest augustianinem, przez dwie kadencje – od 2001 do 2013 roku – był generałem Zakonu Świętego Augusta. Śluby wieczyste złożył w 1981 roku. Święcenia kapłańskie przyjął zaś 19 czerwca 1982 roku.

W latach 1985-1998 pracował jako misjonarz w Peru. Ukończył także matematykę na Uniwersytecie Villanova, a później zdobył tytuł magistra teologii w Catholic Theological Union w rodzinnym mieście Chicago. W Rzymie natomiast uzyskał licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

W listopadzie 2014 roku papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim diecezji Chiclayo w Peru, a w grudniu został wyświęcony na biskupa tytularnego Sufar. W styczniu 2023 r. został mianowany prefektem Dykasterii ds. Biskupów, odpowiedzialnej za nominacje biskupie na całym świecie oraz przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. 30 września 2023 r. podczas konsystorzu Franciszek wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając mu tytuł diakona kościoła Santa Monica.

– Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. Takie było pierwsze pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego, Dobrego Pasterza, który oddał życie za Bożą owczarnię. Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam! – to pierwsze słowa, jakie po ogłoszeniu wyboru Leon XIV skierował do zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie wiernych 8 maja 2025 r. Papież, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, ubrał się w tradycyjny strój, jaki przywdziewają papieże w dniu wyboru. Zwróciło to uwagę wielu komentatorów, którzy upatrują w tym nadziei na zatrzymanie zapoczątkowanej przez Franciszka rewolucji.