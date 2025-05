Zamknięcie szkoły dla Palestyńczyków i piekarni w Gazie. Izrael kontynuuje barbarzyńskie działania

- Reklama -

Organizacja World Central Kitchen (WCK) oświadczyła w środę, że zmuszona została do zamknięcia ostatniej ruchomej piekarni w Strefie Gazy – podała hiszpańska agencja prasowa EFE. Tymczasem izraelska policja zamknęła szkoły prowadzone przez oenzetowską agencją pomocową UNRWA dla Palestyńczyków.

Zamknięta piekarnia w Gazie

„Wszystkie kuchnie polowe zostały pozbawione mąki i innych produktów niezbędnych do przygotowywania codziennych posiłków i były zmuszone do przerwania działalności oraz wydawania mieszkańcom Strefy codziennych posiłków, a w środę wygaszona została ostatnia z nich, która była jeszcze czynna ” – oświadczyła organizacja, która w znacznej mierze ratowała dotąd miejscową ludność przed głodem.

WCK zakomunikowała , że „samochody ciężarowe z transportami żywności, mąki i paliwa dla ruchomych piekarni zostały zatrzymane na granicy Izraela ze Strefą Gazy i nie mogą wjeżdża do Strefy bez zgody Izraela”.

Przed kilkoma dniami również ONZ-owska agencja do spraw uchodźców (UNRWA), odgrywająca główną rolę w dostarczaniu pomocy humanitarnej Strefie Gazy, alarmowała, że trzy tysiące jej samochodów ciężarowych z żywnością nie otrzymuje od władz Izraela zezwolenia na wjazd do Strefy.

W ciągu osiemnastu miesięcy izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy, jak podaje hiszpańska agencja, liczba zabitych mieszkańców przekroczyła 52 tys., a niemal dwa miliony przesiedlono. W tym czasie, World Central Kitchen wydała mieszkańcom Strefy Gazy 130 milionów gorących posiłków i 26 milionów bochenków chleba.

Zamknięte szkoły dla Palestyńczyków

Izraelska policja zamknęła w czwartek sześć szkół w Jerozolimie Wschodniej prowadzonych przez oenzetowską agencją pomocową UNRWA dla Palestyńczyków. Izrael w 2024 r. zakazał UNRWA działalności na terenie kraju, oskarżając organizację o stronniczość, a jej pracowników o współpracę z terrorystami.

Według władz do zamkniętych placówek uczęszcza ok. 900 dzieci, które mają zostać przeniesione do izraelskich szkół. Rodzice i nauczyciele ostrzegają, że zamknięcie szkół UNRWA doprowadzi do tego, że mniej palestyńskich dzieci będzie w ogóle uczęszczało na zajęcia i skończy edukację – przekazała agencja AP.

Pod koniec października izraelski parlament uchwalił ustawy zakazujące działalności UNRWA na terenie kraju i zrywające współpracę z tą organizacją.

UNRWA, czyli Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, zajmuje się m.in. prowadzeniem szkół, zapewnianiem opieki medycznej czy świadczeń socjalnych dla milionów Palestyńczyków w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Jordanii, Libanie i Syrii. Zatrudnia ponad 30 tys. pracowników, w większości Palestyńczyków.

Jerozolima Wschodnia została zdobyta przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. i anektowana w 1980 r. Większość państw świata uważa ten obszar za teren okupowany przez Izrael.

Większość palestyńskich mieszkańców Jerozolimy Wschodniej ma prawo stałego pobytu w Izraelu, ale nie pełne obywatelstwo. Niektórzy są jednak traktowani jak mieszkańcy okupowanych terenów Zachodniego Brzegu, co oznacza, że by przejechać z wchodzących administracyjnie w skład Jerozolimy palestyńskich przedmieść do centrum miasta muszą przechodzić przez punkty kontrolne.

– Nie wyślę syna do szkoły, do której musiałby przechodzić przez ruch uliczny lub punkty kontrolne – powiedział agencji AP ojciec jednego z uczniów szkoły UNRWA w obozie dla uchodźców Szuafat. To jedyny administrowany przez oenzetowską agencję obóz dla palestyńskich uchodźców w granicach Jerozolimy.

Zakaz działalności UNRWA w Izraelu wszedł w życie pod koniec stycznia. Izraelskie władze oskarżały personel agencji o współpracę z organizacjami terrorystycznymi w Strefie Gazy i udział w ataku z 7 października 2023 r. UNRWA odpierała te zarzuty, zaznaczając, że nie przedstawiono na nie przekonujących dowód. Izrael twierdzi również, że działające pod nadzorem UNRWA szkoły promują nienawiść do Izraela i gloryfikują terroryzm.