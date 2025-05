Mentzen gra va banque i uderza w Nawrockiego. „Pewne granice przekroczyliście” [VIDEO]

- Reklama -

Niepisany pakt o nieagresji w kampanii prezydenckiej pomiędzy Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością najwyraźniej już nie obowiązuje. Sławomir Mentzen bardzo mocno uderza w Karola Nawrockiego, w ostrych słowach komentując tzw. aferę mieszkaniową.

Prawo i Sprawiedliwość, gdy było jeszcze u władzy, zaciekle zwalczało Konfederację. Ostatnio to się zmieniło. Nieoficjalnie mówiło się o pakcie o nieagresji zawiązanym na czas kampanii prezydenckiej. Mentzen i Nawrocki raczej unikali bezpośrednich ataków wobec siebie. Mentzen raz delikatnie ukąsił Nawrockiego podczas debaty w TV Republika, a dzień później w Mentzena uderzył Przemysław Czarnek, powtarzając spin Platformy Obywatelskiej o Mentzenie na podstawie jego wywiadu w Kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego. I to właściwie tyle ze „zwarć”.

Aż do teraz. Słabnący w sondażach Mentzen najwyraźniej gra va banque i wraca do ostrzejszej, anty POPiS-owej narracji. Odniósł się do sprawy mieszkania Nawrockiego w Gdańsku, „przejętego” od pana Jerzego, zarówno w długim wpisie w mediach społecznościowych, jak i nagraniu opublikowanym na YouTube w ramach serii „Mentzen grilluje”.

Zdaniem Mentzena „Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą”. „Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni” – napisał polityk. Dodał, że nie będzie „bronił tego, co zrobił Nawrocki”.

CZYTAJ TAKŻE: Lewizna mieszkaniowa i Nawrocki. Korwin-Mikke zaskakująco: Taniec hien, bezpieka dobrała się do kandydata

Mentzen stwierdził też, że „całą kampanię” atakował kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i premiera Donalda Tuska, bo – jak ocenił – „sobie na to zasłużyli”. Dodał jednocześnie, że oszczędzał Nawrockiego „pomimo tego, że nie wydawał się najlepiej wybranym kandydatem”. „Ale są pewne granice, które Nawrocki, a wy razem z nim, przekroczyliście” – stwierdził.

Zdaniem Mentzena PiS postawił swoich wyborców „w okropnej sytuacji” i w tej sprawie jest jedno wyjście – „nie wpuścić Nawrockiego do drugiej tury, bo on ją po prostu przegra”. „Nawrocki w drugiej turze to teraz już właściwie gwarancja wygranej Trzaskowskiego” – ocenił.

Mentzen zaznaczył też, że jeżeli przez kontrowersje wokół mieszkania, Nawrocki przegra wybory w drugiej turze, to będzie „to wina Nawrockiego i ludzi, którzy go w tych wyborach wystawili”.