Burzliwa konfrontacja w TOK FM. Chcieli wyrzucić Sośnierza, ale ten odmówił opuszczenia studia [VIDEO]

W audycji TOK FM doszło do ostrej wymiany zdań między politykiem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem a wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Karoliną Zioło-Pużuk z Lewicy. Prowadzący rozmowę chciał wyprosić Sośnierza ze studia, ale ten nie „skorzystał” z propozycji. Co się stało?

Napięcie w studiu narastało stopniowo podczas rozmowy o współpracy Konfederacji z AfD. – Niemieckiej klasie politycznej znudziła się demokracja, głównie dlatego, że zaczęła w niej przegrywać – komentował Sośnierz krytykował niemieckie władze za uznanie AfD za ekstremistów.

Dodał, że europejskie elity zaczęły „kombinować jak koń pod górę”, gdy zobaczyły, że AfD zagraża ich pozycji.

Sośnierz bronił współpracy swojego ugrupowania z AfD, podkreślając, że partie mają zarówno wspólne, jak i rozbieżne poglądy. – To nie jest tak, że jak rząd Tuska głosował razem z Orbanem przeciwko paktowi imigracyjnemu, to znaczy, że we wszystkim zgadza się z Orbanem – argumentował.

Następnie stwierdził, że „jeśli ktoś jest odpowiedzialny za karmienie Putina, to partie, z którymi współpracuje w Parlamencie Europejskim formacja Tuska”.

Sośnierzowi wielokrotnie przerywała Zioło-Pużuk. Po kolejnej takiej zagrywce były poseł Konfederacji nie wytrzymał i zapytał: – Już pani się wystękała tam?

Po tej uwadze wiceminister stwierdziła, że jest „non stop” obrażana. Prowadzący audycję w TOK FM Maciej Kluczka stanął po stronie Zioło-Pużuk i chciał wyprosić Sośnierza ze studia przed internetową częścią programu.

– Poprosiłbym, w tej części internetowej, żebyśmy zostali już bez pana Dobromira, bo nie chciałbym, żeby standardy dyskusji schodziły niżej i niżej – powiedział.

Sośnierz jednak odmówił opuszczenia studia. – Nie, dziękuję, posiedzę – odparł krótko. Kluczka wstał i wyciągnął rękę do Sośnierza na znak pożegnania. Polityk dał jednak do zrozumienia, że pożegna się dopiero po programie.

Wyraźnie zdezorientowany takim obrotem spraw Kluczka musiał skonsultować dalsze kroki z wiceminister. Ostatecznie wspólnie uznali, że wyproszenie nie obowiązuje i pozwolili Sośnierzowi uczestniczyć w programie.