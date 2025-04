UE na wojnie z gotówką. Tak będą inwigilować obywateli

- Reklama -

Widmo końca płatności gotówkowych wisi nad obywatelami państw członkowskich Unii Europejskich. Nowe regulacje i prace nad wprowadzeniem cyfrowego euro nasuwają pytania o wolność i prywatność mieszkańców Starego Kontynentu.

Ostatnie lata przynoszą coraz więcej ograniczeń, jeśli chodzi o transakcje gotówkowe. Unia Europejska przyjęła regulacje dotyczące tej kwestii. Pracuje także nad wdrożeniem rozwiązań cyfrowych. Dla obywateli oznacza to wzmożoną inwigilację.

Przypomnijmy, że unijne regulacje, przyjęte 24 kwietnia 2024 roku, sprawią, że od 2027 roku pojawią się nowe limity płatności gotówką. Wszystkie transakcje gotówkowe powyżej 10 tys. euro będą zakazane. Płacić takie sumy będzie można wyłącznie elektronicznie – przelewem bankowym lub kartą płatniczą. Regulacje obejmują wszystkie waluty, które są używane w państwach członkowskich. Poszczególne kraje będą mogły dostosować limity do potrzeb. A wszystko to pod pretekstem „walki z przestępczością finansową”.

Jednak restrykcje zaczną się już przy mniejszych kwotach. W myśl unijnych przepisów, jeśli konsument będzie chciał zapłacić za coś więcej niż 3 tys. euro (czyli ok. 13 tys. zł), będzie musiał się wylegitymować. Sprzedawcy będą musieli sprawdzić nie tylko dokument tożsamości, ale także zarejestrować dane i zgłosić transakcję do odpowiednich organów. W przypadku Polski będzie to Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (GIIF).

Unijne regulacje wpłyną więc niewątpliwie na rynki finansowy, nieruchomości, dóbr luksusowych czy motoryzacyjny. Przedstawiciele tych sektorów będą zmuszeni do dostosowania swoich procedur do wymogów Wspólnoty.

Kolejne zmiany dotyczą także kryptowalut – tutaj przy transakcjach powyżej 1 tys. euro obowiązywać będzie weryfikacja klienta.

Równocześnie Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem cyfrowego euro, jako nowej oficjalnej waluty cyfrowej. Oficjalnym celem tego postępowania jest uproszczenie płatności oraz zwiększenie nadzoru nad przepływami środków. Ma to pomóc w walce z przestępczością finansową.