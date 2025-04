Potężny cyberatak na rządowy System Rejestrów Państwowych. „Celowo uderzyli dzisiaj”

- Reklama -

RMF24 donosi o dużym cyberataku na rządowy System Rejestrów Państwowych. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że został on skutecznie odparty. Obywatele mogą jednak napotkać wiele trudności.

Według RMF24 doszło do tzw. ataku DDoS – Distributed Denial of Service. Polega on na tym, że wiele komputerów cyberprzestępców próbowało połączyć się w tym samym momencie z państwowymi systemami, całkowicie je zapychając.

„Hakerzy – nie wiadomo jeszcze skąd – celowo uderzyli dzisiaj” – twierdzi RMF24 i przypomina, że dziś ostatni dzień na składanie PIT-ów, a także wniosków o 800+ na nowy sezon, czy zapisów na badania w programie Profilaktyka 40+.

Tak czy inaczej państwowe systemy były sparaliżowane przez kilkadziesiąt minut. Atak co prawda został odparty, jednak Polacy wciąż mogą mieć problemy z rozliczeniem PIT-ów, zarejestrowaniem samochodu czy korzystaniem z aplikacji mObywatel.

Sprawą zajęły się cyberpolicja oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.