Kiedy myślisz, że głupiej już być nie może, do akcji wkracza Agnieszka Gozdyra i łączy Grzegorza Brauna z morderstwem lekarza w Krakowie

Grzegorz Braun jest odpowiedzialny za holokaust Żydów podczas II wojny światowej? Według logiki Agnieszki Gozdyry z Polsat News może być to całkiem prawdopodobne. Na razie połączyła kandydata Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta z zabójstwem lekarza w Krakowie przez funkcjonariusza Służby Więziennej.

35-latek we wtorek wtargnął do gabinetu ortopedy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i zadał mu ciosy nożem. Mimo natychmiastowej pomocy lekarz zmarł.

Napastnik był funkcjonariuszem Służby Więziennej. Dzisiaj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Więcej o tym przeczytacie poniżej.

Tymczasem prawdziwym odpowiedzialnym za atak jest Grzegorz Braun. Tak przynajmniej przekonuje Agnieszka Gozdyra.

„Bezkarność Brauna jest porażająca. Od lat nie tylko mówi straszne rzeczy, ale też ma na koncie liczne incydenty. Konfederacja wzięła go na listy, państwo – jak dotąd – nie rozliczyło. Niedawno policja bezradnie patrzyła na jego akcję w szpitalu w Oleśnicy. Wszyscy mówili o słabości systemu i pytali, jak to możliwe, że przetrzymywał lekarkę. Teraz w Krakowie zginął lekarz. Podczas dyżuru, na oczach pacjentów” – napisała na X pracownica Polsatu, która wielokrotnie już „zabłysnęła” zdolnościami intelektualnymi.

„Lekarzom w określonych warunkach przysługuje ochrona jak funkcjonariuszom publicznym (art. 44 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty). Gdzie ta ochrona??” – kontynuowała.

Naprawdę ciężko nam zrozumieć, w jaki sposób Grzegorz Braun miałby odpowiadać czy być jakkolwiek związany z tą napaścią. Jednak Gozdyra najwyraźniej sposób znalazła. Jaki konkretnie? Też chcielibyśmy wiedzieć.

Internauci także nie zrozumieli, co dokładnie Gozdyra miała na myśli. W komentarzach widać wyraźnie oburzenie i wezwana do refleksji.

„Co Pani zdaniem Grzegorz Braun ma wspólnego z zabójstwem w Krakowie?” – zapytał Jan Fiedorczuk z „DoRzeczy”.

„Pani tak poważnie? Donald Tusk w 2021 zasuwał w terenie zabudowanym 107km/h. Teraz jest premierem. Tu też widzi Pani związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi a adwokatem, który luksusowym samochodem zabił całą rodzinę? Także będzie Pani domagała się wydalenia go z polutyki?” – zapytał Maciej Podstawka z kanału „Bądź Na Bieżąco”.

Gozdyra jednak nie zreflektowała się i dalej idzie w zaparte. Osoby oburzone oczywistą bzdurą i absurdalnymi zarzutami nazwała po prostu „fanami Brauna”.

„Takie oburzenie fanów Brauna pod moim wpisem? A od kiedy nakręca się nienawiść wobec lekarzy? Szczuje się na nich i propaguje antyszczepionkowe brednie? To Braun powiedział w sejmie do ministra Niedzielskiego 'Będziesz wisiał’ – wszyscy zapomnieli?” – napisała potem, udostępniając własny wpis.

Słów „będziesz pan wisiał” naród z pewnością nie zapomniał i czeka, co się z nimi stanie dalej. Co jednak ważne, Adam Niedzielski, do którego słowa były adresowane, nie jest lekarzem, tylko ekonomistą. „Nienawiść do lekarzy” to zapewne krytyka absurdalnych, niepotrzebnych i szkodliwych restrykcji oraz kolaboracji znacznej części środowiska lekarskiego z przemysłem farmaceutycznym.

„I słusznie powiedział. A lekarze, co posiejesz to zbierzesz. Stracili zaufanie w pseudopandemii. Część zachowywała się haniebnie. I jest to zarówno wina lekarzy jak i PIS. I to jest porażające i to jest naganne” – skomentował Konrad Niżnik.

„No dobra. Nie jestem fanem, uważam Brauna za szkodnika na prawicy, a Gaśniaczków za Silniczków, tylko po drugiej stronie 'podkowy’. Jednocześnie Pani próbę sklejenia typa z tragedią w Krakowie uważam za turbomanipulację uwłaczającą nie tylko etyce dziennikarskiej, ale też elementarnej przyzwoitości. W istocie niczym się teraz Pani od Brauna nie różni w warstwie retorycznej” – ocenił Marek Hilhendorf.

„Pani uważa za fanów Brauna każdego kto się nie zgadza i wytyka Pani błędnie założony związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem Brauna a wczorajszym brutalnym morderstwem w szpitalu?” – zapytał lunatic.

Ostatecznie Grzegorza Brauna można oskarżyć o wszystko i będzie „git”: o morderstwo lekarza w Krakowie przez funkcjonariusza Służby Więziennej, o atak Japonii na Pearl Harbor – w końcu bronili swojego konserwatyzmu! – o holokaust Żydów w czasie II wojny światowej (Grzegorz Braun cofnął się w czasie i wpoił nienawistny antysemityzm Hitlerowi) i o chorobę wściekłych krów. Tylko kto normalny będzie to traktował poważnie?