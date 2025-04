- Reklama -

– Ukraina była i jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie – powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz. Dodał, że „nadzór nad środkami przekazywanymi Ukrainie przez Stany Zjednoczone jest słabo monitorowany”.

W poniedziałek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz mówił w Fox News o miliardach dolarów amerykańskiej pomocy, które „rozpłynęły się po dotarciu na Ukrainę”. Ocenił, że nadzór nad środkami, które USA przekazują Ukrainie jest „słabo monitorowany”.

– Cóż, powiem, że Ukraina była i jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. Zawsze musimy strzec dolarów podatników, a tam trafiły miliardy – mówił Waltz.

– Poprzednia administracja zapewniła wszelkie odpowiednie mechanizmy nadzoru. Dlatego musimy nadal mieć na to oko – dodał.

W październiku ubiegłego roku Generalny Inspektor Departamentu Obrony USA dokonał przeglądu pomocy dla Ukrainy. Wykazał, iż około połowa amerykańskiego wsparcia „nie zawsze” była dokumentowana zgodnie ze standardami księgowymi Departamentu Obrony.

Waltz ocenił, że Ukraina i Wołodymyr Zełeński stracili „ogromną szansę” na wsparcie i ochronę ze strony USA poprzez odrzucenie umowy o eksploatacji metali ziem rzadkich. Otwarcie Amerykanom dostępu do ukraińskich złóż zapewniłoby Ukrainie „niezawodne bezpieczeństwo”.

– Zamiast próbować korygować prezydenta Stanów Zjednoczonych i wiceprezydenta w Gabinecie Owalnym, kiedy [Zełenski] został tam zaproszony na pierwsze spotkanie i mógł usiąść obok prezydenta, podpisując umowę dotyczącą minerałów, która połączy nasze gospodarki w przewidywalnej przyszłości. Chcesz porozmawiać o gwarancji bezpieczeństwa? To byłoby fenomenalne. Myślę, że to była historyczna i zmarnowana okazja – stwierdził Mike Waltz.

