Odlot Gajewskiej! Połączyła atak nożownika z interwencją Brauna. „Dodaje odwagi przestępcom”

- Reklama -

Niebywały wpis poseł Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Parlamentarzystka połączyła niedawną interwencję poselską Romana Fritza oraz Grzegorza Brauna w Oleśnicy z dzisiejszym atakiem nożownika w krakowskim szpitalu.

Przypomnijmy, że w Wielkim Tygodni polski politycy Konfederacji Korony Polskiej Braun oraz Fritz udali się z interwencją poselską do szpitala w Oleśnicy, gdzie w ostatnim czasie przeprowadzono zabieg przerwania ciąży w 37. tygodniu (9. miesiąc). Fundacja Pro-Prawo do Życia określiła to jako „celowe i świadome zabójstwo”.

- Reklama -

„Według informacji, do których dotarły media, zabieg został przeprowadzony przez dr Gizelę Jagielską – zastępczynię dyrektora ds. medycznych placówki” – napisał na portalu X Sławomir Ozdyk. Braun powiedział w placówce, że „narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani (do pracy – przyp. PAP)” i dokonuje on „obywatelskiego zatrzymania”. Zarówno Braun, jak i Jagielska wezwali policję.

Czytaj więcej: Interwencja Brauna i obywatelskie zatrzymanie w szpitalu w Oleśnicy. „Mamy tu do czynienia z przestępstwem pozbawienia życia” [VIDEO]

Tymczasem we wtorek 29 kwietnia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie mężczyzna zaatakował nożem lekarza, który w wyniku tego zdarzenia zmarł. – Mamy do czynienia z pacjentem, który był niezadowolony z przebiegu leczenia – powiedział podczas briefingu prasowego dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski.

Około godziny 10.30 do gabinetu w jednej z poradni, w którym przebywał lekarz wraz z pacjentką, wtargnął 35-letni mężczyzna, zadał lekarzowi kilka uderzeń ostrym narzędziem, a potem uciekł z poradni. Ujęła go ochrona placówki i przekazała policji – relacjonował przebieg zdarzenia Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Wymagało to zapewne niebywałego wysiłku intelektualnego, ale dwie sprawy udało się połączyć poseł Gajewskiej, która w swoich mediach społecznościowych zamieściła bezczelny wpis, uderzając w kandydata na prezydenta.

„Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny lekarza zamordowanego dziś w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Agresja i przemoc, której dopuszczają się skrajni politycy »aresztując obywatelsko« w szpitalach lekarzy, dodaje odwagi przestępcom pokroju dzisiejszego nożownika” – napisała.