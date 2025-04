Ostatnie Pokolenie chciało zablokować paradę Tuska [VIDEO]

- Reklama -

W niedzielę 27 kwietnia odbyły się w Warszawie uśmiechnięte obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. Był piknik i Donald Tusk. Kulminacyjnym punktem miał być koncert i pokaz dronów, poprzedzony paradą historyczną przez Most Świętokrzyski. I tu wkroczyli nasi ulubieni ekowariaci z Ostatniego Pokolenia.

Na pikniku nad Wisłą był sam premier Donald Tusk, który uśmiecha się i mówił jak to jest w Polsce wspaniale. „Wokół nas są dziesiątki tysięcy ludzi, tu na Wybrzeżu Kościuszkowskim, na bulwarach wiślanych naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Tak warszawiacy i ludzie z całej Polski czczą tysiąclecie korony polskiej. (…) Ja jestem bardzo poruszony” – mówił Tusk.

O godzinie 18.30 ruszyła parada historyczna – chociaż ciężko to nazwać paradą, którą kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Wojska Polskiego poprowadziła przez most Świętokrzyski na błonia stadionu Narodowego, gdzie odbył się koncert. Nagle na moście pojawili się ekowariaci z Ostatniego Pokolenia z transparentem „Blokujemy mosty bo wieś czeka na transport”. Ciężko zrozumieć o co chodzi w tym haśle…

Jeżeli nie zaczniemy teraz przeciwdziałać postępującej katastrofie klimatycznej, to parady 1050-lecia już nie będzie… pic.twitter.com/UmHxGCEg3H — Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) April 27, 2025

Niestety tym razem ekowariatom blokada się nie udała, prawdopodobnie dlatego, że było ich tylko dwóch. Wygląda na to, że Ostatnie Pokolenie faktycznie wymiera. Służby porządkowe szybko usunęły przeszkodę, o czym warszawska policja pilnie poinformowała w mediach społecznościowych. Taki sukces, jak usunięcie dwóch podrostków z mostu, nie może przecież przejść niezauważenie.

„Błyskawiczna i skuteczna reakcja policjantów zapobiegła zablokowaniu trasy przemarszu na moście Świętokrzyskim w Warszawie, gdzie grupa osób próbowała zakłócić w ten sposób obchody dzisiejszego święta” – napisano na profilu Policja Warszawa.

Błyskawiczna i skuteczna reakcja policjantów zapobiegła zablokowaniu trasy przemarszu na moście Świętokrzyskim w Warszawie, gdzie grupa osób próbowała zakłócić w ten sposób obchody dzisiejszego święta. pic.twitter.com/2MjHK41pU8 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) April 27, 2025

Podsumowując – same sukcesy.