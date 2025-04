Kierowca wjechał w tłum ludzi na festiwalu. Wiele ofiar śmiertelnych. Policja podała nowe informacje [VIDEO]

- Reklama -

Kanadyjska policja poinformowała, że dziewięć osób zginęło, gdy samochód wjechał w tłum na festiwalu ulicznym w Vancouver. Wcześniej informowano o kilku ofiarach śmiertelnych i wielu rannych.

Według policji incydent nie miał charakteru ataku terrorystycznego. Liczba rannych nadal nie jest znana.

Do tragedii doszło w sobotę wieczorem czasu miejscowego pod koniec ulicznego festiwalu społeczności Filipińczyków – Lapu Lapu. Według relacji osób będących na miejscu zdarzenia czarny SUV wjechał z dużą prędkością w tłum ludzi.

Sprawca w wieku ok. 30 lat został schwytany przez świadków, którzy przekazali go następnie w ręce policji. Potencjalny motyw jego działań nie jest znany. Służby przekazały, że jest znany policji, ale nie ujawniono więcej szczegółów. Wiadomo jedynie, że był sam w samochodzie.

Policja zapewniła, że nie ma już zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności.

🇨🇦 At Vancouver's Lapu Lapu Festival, a suspect with a history of mental health challenges drove a vehicle into a crowd, killing at least eight people and leaving six in critical condition, according to GlobalBC.

A police source indicates the suspect may have had an interaction… pic.twitter.com/UXeoclCHXM

— The Global Beacon (@globalbeaconn) April 27, 2025