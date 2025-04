Zełenski po rozmowie z Trumpem: Symboliczne, może stać się historyczne

- Reklama -

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził z prezydentem USA Donaldem Trumpem bardzo symboliczne spotkanie, które – jak dodał – może okazać się historycznym. Przywódcy spotkali się przed pogrzebem papieża Franciszka.

„Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Jak podkreślił, było to „bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historycznym, jeśli osiągnięte zostaną wspólne rezultaty”. Zełenski podziękował na koniec wpisu Trumpowi.

U.S. President Donald J. Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky during a face-to-face meeting today at the Vatican in Rome. pic.twitter.com/c4EHoEOdS2

— OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025