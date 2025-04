Tak Hołownia zachował się na pogrzebie Franciszka. „Wstyd na cały świat” [FOTO]

- Reklama -

W sobotę 26 kwietnia w Watykanie odbywa się pogrzeb papieża Franciszka. Polskę reprezentuje delegacja, w skład której wchodzi między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zachowanie kandydata na prezydenta nie uszło uwadze internautów, którzy nie zostawili na liderze Polski 2050 suchej nitki.

Franciszek zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat. Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczęły się w sobotę o godz. 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

- Reklama -

Czytaj więcej: Pogrzeb papieża Franciszka. W trumnie zamknięto ważny dokument

W uroczystościach pogrzebowych papieża udział bierze wielu przywódców państw, członkowie rodzin królewskich, prezydenci oraz premierzy. W Watykanie pojawili się między innymi prezydent USA Donald Trump z małżonką Melanią, przywódca Argentyny Javier Milei, prezydenci: Włoch Sergio Mattarella i Ukrainy Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną.

Na czele polskiej delegacji stoi prezydent Andrzej Duda. Oprócz niego na pogrzeb Franciszka udali się pierwsza dama Agata Kornhauser-Dudą, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz parlamentarzyści.

Czytaj też: Skandal na pogrzebie Franciszka. Watykan wyróżnił przedstawicieli LGBT. „Wzruszający wybór”

W sieci pojawiło się zdjęcie polskiej delegacji, która wychodzi z Bazyliki Świętego Piotra. „Przybyła polska delegacja z prezydentem Dudą” – napisano. Szczególną uwagę przykuwa jednak zachowanie drugiej najważniejszej osoby w państwie, czyli marszałka Hołowni.

Na załączonym zdjęciu widzimy, jak lider Polski 2050 i kandydat na prezydenta trzyma w górze telefon i robi zdjęcie albo nagrywa filmik, prawdopodobnie jeden z wielu, bowiem wizyta na pożegnaniu papieża Franciszka jest bogato relacjonowana w mediach społecznościowych marszałka rotacyjnego.

Przybyła polska delegacja z prezydentem Dudą pic.twitter.com/CMVjJ6aUeL — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) April 26, 2025

„Z TVNu człowiek wyjdzie ale TVN z człowieka nie” – skomentował zdjęcie Kacper Klonowski. „Nie ma jak fotka na pogrzebie? Słabe” – napisał z kolei Kacper Kwiatkowski.

Wydawca portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk napisał na portalu X: „Powinien polecieć i zrobić sobie selfie przy trumnie, to dopiero by było. Druga najważniejsza osoba w państwie zachowuje się gorzej niż influencerka z Instagrama. Żenada to mało powiedziane”.

Z kolei użytkownik Ostatnia Prosta stwierdził, że „takie rzeczy tylko u Szymona Hołowni”. „Wstyd na cały świat” – dodał, z czym niestety trudno się nie zgodzić.

Do fotografii odniósł się też poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski. „Hołownia na pogrzebie zachowuje się jak na plaży. Obecna koalicja takich ma kandydatów” – napisał w swoich mediach społecznościowych.

„Jeszcze tylko selfiaczek z pogrzebu papieża i można wracać opowiadać, że się jest najpoważniejszym kandydatem na prezydenta Polski. Wstyd Panie” – orzekł użytkownik Wolność Słowa.

„Patrzcie co wyprawia Hołownia na pogrzebie papieża. On myśli, że jest na wycieczce szkolnej? I on chce być prezydentem?” – pyta natomiast Paweł Rybicki.