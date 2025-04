Pogrzeb papieża Franciszka. W trumnie zamknięto ważny dokument

- Reklama -

Wieczorem w piątek w bazylice Świętego Piotra odbył się obrzęd zamknięcia trumny papieża Franciszka. Przez trzy dni trumna była tam wystawiona, by hołd papieżowi mogli oddać wierni. W sobotę, zgodnie z dyspozycją papieża, zostanie on pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

Po modlitwie i pobłogosławieniu ciała do papieskiej trumny został włożony woreczek z monetami wybitymi w czasie pontyfikatu Franciszka oraz rogito, czyli dokument, w którym opisano życiorys oraz osiągnięcia Franciszka. Opublikowano jego treść.

Obrzędowi przewodniczył zarządzający Kościołem w czasie wakatu w Stolicy Apostolskiej kamerling kardynał Kevin Farrell. Obecni byli między innymi dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, archiprezbiter bazyliki kard. Mauro Gambetti, dotychczasowy sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, wikariusz diecezji rzymskiej kard. Baldo Reina oraz papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski.

Dokument w trumnie Franciszka

W dokumencie możemy przeczytać, że „wędrując z nami jako pielgrzym nadziei, przewodnik i towarzysz drogi ku ostatecznemu celowi, do którego wszyscy jesteśmy powołani — Niebu, 21 kwietnia Roku Świętego 2025, o godzinie 7:35 rano, gdy światło Paschy oświetlało drugi dzień Oktawy, w Poniedziałek Wielkanocny, umiłowany Pasterz Kościoła Franciszek przeszedł z tego świata do Ojca”.

Następnie opisano w nim życie Jorge Bergolio, zanim został papieżem. „Urodził się w Buenos Aires 17 grudnia 1936 roku jako syn emigrantów z Piemontu: jego ojciec Mario był księgowym i pracownikiem kolei, a matka, Regina Sivori, zajmowała się domem i wychowaniem pięciorga dzieci” – czytamy.

W dalszej części możemy przeczytać o kapłańskiej drodze Bergolio, od przyjęcia święceń, przez mianowanie biskupem tytularnym Auca, objęcie funkcji arcybiskupa Buenos Aires i prymasa Argentyny, wyniesienie do godności kardynalskiej, aż po wybór na papieża.

„Był prostym i bardzo kochanym pasterzem swojej archidiecezji, przemierzającym jej zakątki także metrem i autobusami. Mieszkał w mieszkaniu i sam przygotowywał sobie kolację, bo czuł się jednym z ludzi” – czytamy. Podkreślono, że „przyjął imię Franciszek, pragnąc, na wzór świętego z Asyżu, troszczyć się przede wszystkim o najuboższych na świecie”, a także dodano, iż był bliski „ostatnim i odrzuconym przez społeczeństwo”.

W długim dokumencie napisano, że papież Franciszek „z niezłomną gorliwością pełnił posługę Piotrową, wspierając dialog z muzułmanami i przedstawicielami innych religii, czasem zapraszając ich na wspólne modlitwy i podpisując deklaracje na rzecz zgody między wyznawcami różnych wiar”.

Przypomniano czasy ogłoszonej pandemii COVID-19, kiedy papież Franciszek samotnie modlił się na placu Świętego Piotra, a także ostatnie lata, naznaczone wojną na Ukrainie oraz Bliskim Wschodzie.

Wskazano także na liczne dokonania papieża Franciszka, czyli wydanie czterech encyklik, ogłoszenie siedmiu adhortacji apostolskich, trzydziestu dziewięciu konstytucji apostolskich, dwóch bulli ogłaszających Rok Święty, a także napisanie wielu listów apostolskich i wygłoszenie katechez w różnych częściach świata. „Nauczanie doktrynalne Papieża Franciszka było bardzo bogate. Świadek prostego i pokornego stylu, opartego na otwarciu na misyjność, apostolskiej odwadze i miłosierdziu, dbający o unikanie niebezpieczeństwa autoreferencyjności i duchowej światowości w Kościele” – napisano.

Pogrzeb papieża Franciszka

Papież Franciszek przed śmiercią wydał dyspozycję, by pochowano go w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Wybór ten oznacza, że po raz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w Grotach Watykańskich bazyliki świętego Piotra.

Franciszek wyjaśnił, że w bazylice Matki Bożej Większej za znajdującą się tam figurą Królowej Pokoju „jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry”.

– To jest to miejsce – dodał ujawniając, gdzie dokładnie chce być pochowany. Następnie dodał: „Potwierdzili mi, że wszystko jest gotowe”.

Franciszek w ogłoszonym w listopadzie zeszłego roku dokumencie uprościł rytuał papieskiego pochówku. Nowe obrzędy mają uwydatnić, że jest to pogrzeb pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy – wyjaśniono w Watykanie.

Pierwszy element uproszczonego protokołu to decyzja o tym, że zgon papieża zostanie stwierdzony nie w jego pokoju, ale w prywatnej kaplicy. Zamiast do trzech trumien ciało zostanie włożone do dwóch – z cynku i drewna.

O swoich dyspozycjach dotyczących pochówku Franciszek mówił w opublikowanej w zeszłym roku książce „Następca”. Wyznał tam, że nie chce, aby jego ciało było wystawione na katafalku, lecz w trumnie; „z godnością, ale jak każdego chrześcijanina” – wyjaśnił.