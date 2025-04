Potężny wybuch w irańskim porcie. Ogromna liczba rannych. Tragiczny bilans wciąż rośnie [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Do 406 wzrosła liczba rannych w potężnej eksplozji, która w sobotę wstrząsnęła portem Szahid Radża’i w irańskim mieście Bandar-e Abbas i towarzyszącym wybuchowi pożarze – poinformowały państwowe media. Przyczyna katastrofy nie jest znana, władze na razie wykluczyły sabotaż.

Wcześniej informowano o 281 poszkodowanych, których przewieziono do ośrodków medycznych.

Jeden z lokalnych urzędników przekazał, że przyczyną katastrofy był wybuch kilku składowanych na nabrzeżu kontenerów. Służby celne dodały, że w kontenerach prawdopodobnie składowano „niebezpieczne towary i chemikalia”. Państwowa telewizja podała, że do eksplozji przyczyniły się „zaniedbania w obchodzeni się towarami łatwopalnymi”.

Gubernator prowincji Hormozgan, Mohamad Aszuri powiedział, że władze badają kilka możliwych przyczyn katastrofy i przedstawią wyniki dochodzenia po jego zakończeniu. Jednocześnie przedstawiciel władz centralnych zaznaczył, że jest mało prawdopodobne, by wybuch był efektem sabotażu.

Siła eksplozji wybiła szyby w promieniu kilku kilometrów od portu. Na publikowanych w mediach społecznościowych nagraniach widać unoszący się nad miejscem wybuchu wysoki słup dymu. Według mediów wybuch był odczuwalny 25-50 km od jego epicentrum.

Po eksplozji wstrzymano ruch w porcie. Państwowa firma naftowa poinformowała, że nie ucierpiały jej instalacje, w tym rafinerie, ropociągi i zbiorniki paliw.

Zamieszkiwane przez ok. pół miliona osób Bandar-e Abbas jest ważnym portem położonym nad cieśniną Ormuz łączącą Zatokę Perską z Zatoką Omańską.

