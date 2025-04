Ruszył Latarnik Wyborczy. Tak odpowiadali Braun i Mentzen. Są tylko dwie różnice

- Reklama -

Ruszył Latarnik Wyborczy, w którym można znaleźć odpowiedzi kandydatów na prezydenta. Przyglądamy się temu, jak odpowiadali pretendenci wywodzący się ze środowiska konserwatywno-liberalnego, czyli Sławomir Mentzen oraz Grzegorz Braun. Inne stanowiska zajęli tylko w dwóch spośród dwudziestu kwestii.

W ogłoszonych na 18 maja wystartuje dwóch kandydatów utożsamianych z prawicą. Konfederacja wystawiła do boju prezesa Nowej Nadziei posła Sławomira Mentzena, za to Konfederację Korony Polskiej reprezentuje polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun.

Odpowiedzi udzielone przez Brauna oraz Mentzena Latarnikowi Wyborczemu wskazują, że obaj kandydaci niemalże nie różnią się w poglądach. Identycznej odpowiedzi udzielili na osiemnaście spośród dwudziestu pytań, a różnej zaledwie na dwa. To oznacza 90 proc. zgodność.

Obaj politycy zgodzili się co do tego, że:

należy poszerzyć kompetencje prezydenta w zakresie polityki zagranicznej kosztem rządu;

prezydent powinien podpisać ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców;

prezydent powinien domagać się całkowitego odrzucenia Zielonego Ładu;

Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na politykę wewnętrzną Polski;

Polska powinna uzależniać dalsze wsparcie Ukrainy od przeprowadzenia ekshumacji na Wołyniu;

wartości chrześcijańskie powinny być podstawą polityki społecznej państwa;

wszystkie szczepienia powinny być dobrowolne;

ochrona wolności słowa w Internecie jest ważniejsza niż przeciwdziałanie dezinformacji;

prezydent powinien podpisać ustawę, która odbiera 800 plus niepracującym obywatelom Ukrainy;

Polska powinna wprowadzić podatek od cyfrowych gigantów;

migranci próbujący przekroczyć granicę poza przejściami granicznymi powinni być odsyłani;

prezydent powinien zawetować ustawę wprowadzającą związki partnerskie osób tej samej płci.

Żaden z nich nie zgadza się natomiast na:

wprowadzenie podatku katastralnego dla osób, które posiadają kilka nieruchomości;

legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży;

wspieranie powstania europejskiej armii przez polskiego prezydenta;

budowę mieszkań na wynajem przez państwo;

obniżenie kosztów kredytów;

obowiązkową edukację zdrowotną w szkołach.

Różnice pojawiły się jedynie przy odpowiedziach na dwa pytania. Braun zgadza się, iż wszyscy mężczyźni powinni przejść obowiązkowe szkolenie wojskowe, a Mentzen jest odmiennego zdania.

„Każdy zdrowy mężczyzna winien przejść krótkie 3 miesięczne szkolenie obronne tak aby ci Polacy, którzy później podejmą służbę wojskową nie wchodzili dopiero wówczas w pierwszy kontakt z bronią. Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe to element bezpieczeństwa narodowego i odpowiedzialności za Ojczyznę” – uważa Braun.

Z kolei Mentzen twierdzi, że „szkolenie wszystkich mężczyzn jest zmarnowaniem zasobów i czasu”, a „powinniśmy szkolić młodych mężczyzn, którzy najdłużej będą zdolni do jakiejkolwiek służby i którzy nie są obciążeni obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi”.

Z kolei Mentzen zgadza się, że w interesie państwa leży uznanie wszystkich dotychczasowych nominacji sędziów za legalne, niezależnie od sporu wokół ich powołania, z czym nie zgadza się Braun.

„Nieuznawanie zapadłych wyroków może doprowadzić do niespotykanego chaosu w Polsce. Trzeba przeprowadzić w Polsce reset konstytucyjny, który zakończy spór o władzę sądowniczą” – podkreślił prezes Nowej Nadziei.

„Proces weryfikacji należy odpartyjnić i odpolitycznić jak tylko to możliwe. Każdorazowo w przypadku kwestionowania kompetencji i legalności sędziego niech rozstrzygnie ława przysięgłych” – stwierdził natomiast polski poseł do PE.