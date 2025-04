Nie ma wroga na prawicy!

- Reklama -

Najnowszy sondaż (najnowszy, gdy to piszę – przyp. mój) daje kandydatom prawicy 25 proc. poparcia. A do wyborów parlamentarnych zostało jeszcze dwa i pół roku. Oznacza to, że prawica wolnościowa nie tylko skazana jest na udział we władzy, ale także ma duże szanse, by w przyszłej koalicji nie być junior partnerem, tylko graczem dominującym. Krótko pisząc, ma szansę na miejsce, w którym powinna być od dawna – by gwarantować niepodległość i wolność Polski poprzez sprawowanie w niej władzy.

Każdy polityk ma oczywiście osobiste ambicje, i nie ma w tym nic złego, jednak nie powinny one przeważać nad dobrem środowiska i – w szerokim sensie – Polski. Po wyborach przyjdzie więc na pewno czas na ułożenie nowej geometrii środowiska, w taki sposób by uwzględnić realny układ sił i zaspokoić ambicje wszystkich istotnych jego części.

- Reklama -

Przypominam, że prawica wolnościowa stara się wejść na pozycję władzy już ponad 35 lat i naprawdę „Najwyższy Czas!” by to się w końcu ziściło. A trzeba by chyba wyjątkowo dużo złej woli naszych polityków bądź wyjątkowo dużo pracy agentur, mafii politycznych i oczywiście lóż, by to się tym razem nie ziściło.

Wiem, że hasło „nie ma wrogów na prawicy” to banał. Trzeba jednak ten banał powtarzać bez końca, by politykom prawicy zawsze dźwięczał w uszach, co niniejszym czynię.

Bo wrogów Polski jest w naszym kraju bez liku, czego dobrym przykładem jest atak skrajnej lewicy na XVI Kongres Prawicy Wolnościowej. Przypomnijmy, że lewackiej organizacji OkoPress udało się doprowadzić do zerwania umowy z wynajmującą nam salę na Krakowskim Przedmieściu Centralną Biblioteką Rolniczą. Sprawa skończy się w sądzie, jednak w polskiej rzeczywistości nie może być po prostu miejsca na tego typu lewacki terror. By go jednak wypalić gorącym żelazem, prawica musi w końcu dojść do władzy. Nasza Konferencja mimo lewackiej dywersji była zresztą pod każdym względem wyjątkowo udana.

Szanowni Państwo! Kończy się okres rozliczeń podatkowych, więc po raz ostatni w tym roku, ale za to wyjątkowo gorąco, proszę wszystkich Państwa o przekazanie 1,5 proc. swojego podatku PIT na Fundację Najwyższy Czas.

Przypominam, że to dzięki wpłatom na tę fundację, mogą istnieć nasze portale i wspomagane są warszawskie konferencje i imprezy wyjazdowe. Wystarczy jak zwykle wpisać do zeznania w odpowiednim miejscu nasz nr KRS 0000438043.

Wszyscy z Państwa, którzy udzielą nam swojego wsparcia, otrzymają w podzięce książkę mojego autorstwa „Czy można usprawiedliwić podatki” oraz dowolnego e-booka z naszego zasobu. Z góry serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie!