Grzegorz Braun podejrzewany o… propagowanie nazizmu [VIDEO]

Lider Konfederacji Korony Polskiej (KKP) Grzegorz Braun był dziś przesłuchiwany w krakowskiej prokuraturze. Jak się okazało, chodzi o zeszłoroczne zdjęcie ukraińskiej flagi z Kopca Kościuszki, za co jest podejrzewany o… propagowanie nazizmu.

– To było wezwanie w charakterze świadka w sprawie o przestępstwo z art. 256 Kodeksu karnego paragraf pierwszy. I cóż to jest ten artykuł 256? To jest propagowanie ustrojów totalitarnych, zabronionych: Faszyzmu, komunizmu, nazizmu oraz ewentualne podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym – wyjaśnił Grzegorz Braun.

– Tyle wiedziałem przybywając tu do prokuratury – zaznaczył lider KKP.

– Czynność, jak się okazało, dotyczyła usunięcia ukraińskiej flagi w czerwcu ubiegłego roku z Kopca Kościuszki w Krakowie – powiedział kandydat KKP na prezydenta.

– Tego dotyczy ta sprawa, ta czynność, to całe działanie, dochodzenie prokuratorskie. Pan prokurator miał szereg pytań, których ja nie przytoczę, ponieważ szanujemy procedurę i uznajemy poufność samych czynności prokuratorskich. Mogę tylko państwu opowiedzieć, że skorzystałem z możliwość, jak to się mówi, spontanicznego zeznania i podyktowałem do protokołu, że z całą pewnością skandaliczny charakter miało przewlekłe eksponowanie na Kopcu Kościuszki, w miejscu tak istotnym dla polskich tradycji patriotycznych, polskiej pamięci historycznej, eksponowanie w tym miejscu flagi obcego państwa – podkreślił Braun.

– Szczególnie skandaliczny charakter miało rzecz jasna eksponowanie barw ukraińskich w kontekście konsekwentnego, uporczywego zaangażowania władz państwa ukraińskiego w propagandę banderyzmu. A więc właśnie nazizmu ukraińskiego, a więc właśnie ustroju zabronionego przez prawo w Polsce – stwierdził Grzegorz Braun.

Sprawę skomentował m.in. Piotr Korczarowski z partii KKP.

„Gdy inni prowadzą kampanię wyborczą, nasz kandydat ma składać zeznania ws. znieważenia tej, czy innej grupy wyznaniowej,bądź etnicznej, którą uraziły słowa Brauna. A że większość działań dotychczasowej klasy politycznej nosi znamiona permanentnego znieważania narodu polskiego, żeby nie powiedzieć: zdrady stanu, to nieważne! Nieważne, bo Polską nie rządzą Polacy. I trzeba to w końcu zmienić” – napisał na X Piotr Korczarowski.

„Zdaniem krakowskiej prokuratury ściągnięcie ukraińskiej flagi z Kopca Kościuszki w Polsce nosi znamiona przestępstwa ściganego z art. 256 kodeksu karnego mówiącego o znieważeniu drugiego narodu” – dodał w kolejnym wpisie Korczarowski.

