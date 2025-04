Włoskie media nieoficjalnie o przyczynie śmierci Papieża

- Reklama -

Stolica Apostolska poda oficjalne informacje na ten temat jeszcze w poniedziałek. „Corriere Della Sera” informuje, że według nieoficjalnych informacji przyczyną śmierci Papieża był udar.

„W ciągu najbliższych kilku godzin Stolica Apostolska wyda oficjalne oświadczenie podające przyczynę zgonu” – podano. Agencja Adnkronos Salute, która zajmuje się informacjami z zakresu zdrowia i medycyny, powołuje się na osoby, które widziały Papieża wcześnie rano i również podaje, że Franciszek zmarł z powodu udaru krwotocznego.

- Reklama -

Mistrz papieskich ceremonii liturgicznych abp Diego Ravelli podał, że o godz. 20 w kaplicy Domu św. Marty odbędzie się obrzęd oficjalnego stwierdzenia zgonu Papieża Franciszka i złożenia jego ciała do trumny. Zostało to przewidziane w nowych, przygotowanych na polecenie Franciszka obrzędach pogrzebu papieża.

Obrzędowi będzie przewodniczył kard. Kevin Farrell, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego, dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re, a także członkowie Domu Papieskiego oraz kierownictwo watykańskiej służby zdrowia. Godzinę wcześniej w bazylice świętego Jana na Lateranie zostanie odprawiona msza w intencji zmarłego papieża. Liturgii będzie przewodniczyć kardynał Baldo Reina – papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji.

Do pogrzebu przygotowują się też władze Włoch. Premier Georgia Meloni zleciła Departamentowi Obrony Cywilnej rozpoczęcie przygotowań do przyjazdu do Rzymu wiernych z całego świata.

Na godzinę 11:00 we wtorek zwołano Radę Ministrów, podczas której Meloni powierzy szefowi departamentu koordynację działań i wszystkich zaangażowanych służb, tak jak miało to miejsce w 2005 r., przed pogrzebem papieża Jana Pawła II. W Rzymie odwołano wszystkie zaplanowane na poniedziałek i wtorek wydarzenia, w tym paradę z okazji Natale di Roma, czyli dnia narodzin Rzymu.