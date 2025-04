Haniebny wandalizm w sercu Londynu. Trans aktywiści zdewastowali zabytkowe posągi [FOTO]

- Reklama -

Londyn zniszczony po proteście środowiska LGBT. Na Parliament Square zdewastowano siedem zabytkowych posągów. Zmiennopłciowcom nie spodobał się ostatni wyrok brytyjskiego sądu.

Demonstracja osób związanych ze środowiskiem lesbijek, gejów, biseksów i zmiennopłciowców została zorganizowana w odpowiedzi na środową decyzję brytyjskiego Sądu Najwyższego, który orzekł, że terminy „kobieta” i „płeć” w Ustawie o Równości z 2010 roku odnoszą się do „biologicznej kobiety i biologicznej płci”, a nie do „płci certyfikowanej”.

Zdaniem zmiennopłciowców wyrok oznacza, iż np. kobiety trans nie będą mogły korzystać z damskich toalet, szpitalnych oddziałów przeznaczonych dla kobiet oraz należeć do żeńskich drużyn sportowych. Innymi słowy jest szansa na powrót do normalności, co wzbudziło wściekłość środowiska LGBT.

Protestujący przeszli ulicami Londynu i domagali się „wyzwolenia osób transpłciowych” i „praw dla osób transpłciowych teraz”. Jak się okazuje, podczas demonstracji zdewastowano siedem posągów umieszczonych na placu przy Pałacu Westminsterskim. Co ciekawe, zmiennopłciowcom nie spodobały się posągi upamiętniające osoby związane raczej z lewicą.

Zniszczono chociażby pomnik Millicent Fawcett, znanej brytyjskiej sufrażystki i działaczki na rzecz praw wyborczych kobiet. Na jej posądu umieszczono wulgarne napisy. Na pomniku Jana Smutsa, południowoafrykańskiego przywódcy z czasów I wojny światowej, namalowano napis „prawa osób transpłciowych są prawami człowieka”.

While radical trans activists vandalise Millicent Fawcett’s statue because they hate our history, we honour our heroes with respect and admiration.

We are the continuation of the fight for women unlike the radical left. pic.twitter.com/jKQBGExmjI

— Women’s Safety Initiative (@WomenSafety_UK) April 21, 2025