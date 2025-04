Wielkanocne oblężenie Pragi. Hitem zielone piwo

- Reklama -

W stolicy Czech spodziewanych jest 300 000 turystów, z czego tylko 60 tysięcy to Czesi. Wśród obcokrajowców przeważają Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi i Hiszpanie. Według organizacji Prague City Tourism (PCT), wiosną Pragę odwiedzi w sumie 2,2 mln osób, czyli o około 5% więcej niż w roku ubiegłym.

„Wielkanoc to ważny czas dla Pragi pod względem turystycznym. Odwiedzający przyjadą do Pragi z zagranicy i z prowincji, ale także z bardziej odległych rynków – USA i Kanady” – powiedział František Cipro, przewodniczący zarządu PCT.

Praga, podobnie jak wiele polskich miast, kusi m.in. jarmarkami wielkanocnymi. O ile pisanki to także nasza tradycja, to już zielone piwo, niekoniecznie. W całej Republice Czeskiej przez cały tydzień trwały jarmarki wielkanocne, w tym w historycznym centrum Pragi.

Dwa największe znajdują się na Placu Wacława i na Rynku Starego Miasta, mniejsze zaś na Placu Republiki, Placu Pokoju i przy Zamku Praskim. Targi otwarte są do 27 kwietnia. Królują kolorowe jaka. W Czechach, podobnie jak i u nas, istnieje wiele technik ozdabiania jajek wielkanocnych, które różnią się w zależności od regionu. Najbardziej tradycyjną techniką jest malowanie jajek woskiem. Tradycyjnie jajka są tu malowane na czerwono i czarno, przy czym czerwień symbolizuje życie, a czerń śmierć, co odnosi się do śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Czesi kuszą też turystów jedzeniem, a na popitkę „zielonym piwem”. To wielowiekowa tradycja przywrócona do aktualności, a kolor uzyskiwany jest najczęściej przez dodanie barwnika. Piwo jest od wielu lat tradycją związaną z Wielkim Czwartkiem, zwanym po czesku „zielonym” („Zelený čtvrtek”), poprzedzającym Wielki Piątek.

Tradycja jarmarków wielkanocnych w Czechach sięga późnego średniowiecza. Były one nierozerwalnie związane ze świętami religijnymi. Tradycję zniszczono w okresie komunizmu, który zastąpił ją „obchodami wiosny”. Jarmarki powróciły jednak po 1989 roku i dość szybko potrafiły się odrodzić.