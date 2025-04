SZOKUJĄCE sceny. Pasażer zastrzelił porywacza (miał na imię Akinyela) samolotu [VIDEO]

- Reklama -

Środkowoamerykańskie Belize jest popularnym celem podróży wśród amerykańskich turystów. Do dramatycznych scen i póby porwania doszło w tym kraju w samolocie belizeńskich linii lotniczych Tropic Air.

Miejscowa policja poinformowała, że ​​uzbrojony w nóż obywatel USA próbował porwać mały samolot w Belize w czwartek 17 kwietnia. Został zastrzelony przez pasażera. Samolot Cessna Grand Caravan wystartował rano z 14 osobami na pokładzie z Corozal (na północy) w kierunku wyspy San Pedro.

Porywacz grożąc pilotowi nożem nakazał mu jednak zmianę trasy. „Krótko po starcie samolot został porwany przez pasażera na pokładzie, obywatela USA. Wydaje się, że jest weteranem wojennym” – powiedział komisarz policji Chester Williams. Z pierwszych ustaleń wynika, że porywacz chciał, by pilot wywiózł go poza Belize.

Samolot przez jakiś czas krążył nad międzynarodowym lotniskiem w Belize i w końcu tam wylądował, bo brakowało mu paliwa. Z niewyjaśnionych dotąd powodów porywacz nagle dźgnął nożem dwóch pasażerów, ale w odpowiedzi jeden z nich śmiertelnie go postrzelił.

Dwóch rannych pasażerów przewieziono do szpitala, w tym strzelca, który według władz miał pozwolenie na broń. Porywaczem okazał się być 49-letni Afroamerykanin Akinyela Sawa Taylor.

Ambasada USA w Belize wyraziła ubolewanie, stwierdzając, że nie nawet nie miała wiedzy o obecności w Belize porywacza – swojego obywatela. Na lotnisku Philip Goldson z powodu tego incydentu czasowo wstrzymano ruch.

🇧🇿🇺🇸 “American hijacks small plane in Belize with 14 people on board” — ABC News.

Akinyela Sawa Taylor began threatening people with a knife just before takeoff.

He demanded that the plane be refueled and taken out of the country. As a result of the incident, three passengers… pic.twitter.com/Nq5RpHbhk8

— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 17, 2025