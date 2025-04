- Reklama -

Sprawczyni strzelaniny w szkole w Nashville, która zabiła sześć osób, w tym troje dzieci, wyraziła pragnienie „zabicia wszystkich białych dzieci” i nienawiść do amerykańskich „idiotów” w szokujących, nowo ujawnionych wpisach w pamiętniku, uzyskanych przez New York Post.

Audrey Hale, 28-letnia transpłciowa kobieta, która została zastrzelona przez policję po dokonaniu masakry trzech nauczycieli i trojga 9-letnich dzieci podczas ataku w prywatnej chrześcijańskiej szkole Covenant School 27 marca 2023 roku, pozostawiła po sobie ponad 1000 stron zapisków.

W swoich 16 notesach Hale pisała o „planie dokonania rzezi w szkole, z harmonogramami, diagramami itp.”, jak poinformowała policja w Nashville. Wpisy zawierały nienawistne tyrady przeciwko białym ludziom, w tym nauczycielom, oraz wyrażały nienawiść wobec własnej rasy.

„Bycie białym jest do bani, ale bycie czarnym jest takie fajne. Czarni ludzie powinni rządzić. Biali ludzie powinni upaść, każdy biały człowiek, który żył i umarł. Nienawidzę was wszystkich” – pisała Hale, która sama była biała, według fragmentów uzyskanych przez Megyn Kelly’s AM Update.

Hale, która określała się jako Aiden i używała zaimków „on/jego”, wyraziła również podziw dla sprawców masakry w Columbine, Erica Harrisa i Dylana Klebolda, snajperów z Waszyngtonu, seryjnego mordercy Jeffreya Dahmera oraz zamachowca z Oklahoma City, Timothy’ego McVeigha, nazywając ich „bogami”.

Masakra w szkole Covenant była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Nashville, wywołując ogólnokrajową debatę na temat kontroli broni, zdrowia psychicznego i praw osób transpłciowych.

Policja poinformowała, że Hale dokładnie zaplanowała atak, gromadząc broń i rysując mapy szkoły z zaznaczonymi punktami wejścia. Jej rodzice, z którymi mieszkała, powiedzieli, że Hale była pod opieką lekarza z powodu „zaburzeń emocjonalnych”, ale nie mieli pojęcia, że posiadała broń.