Wściekli ludzie wyszli na ulice. Dyrektor szpitala wrzucony do kontenera na śmieci [VIDEO]

W Owruczu na północy Ukrainy podjęto decyzję o likwidacji szpitalnego oddziału neurologii i zwolnieniach personelu. Wściekli ludzie w ramach protestu wyszli na ulice. Gdy chciał z nimi porozmawiać dyrektor szpitala, protestujący wrzucili go do… śmietnika.

Na nagraniu, które szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, widać wzburzony tłum otaczający dyrektora szpitala ubranego w biały fartuch. Mężczyzna próbował tłumaczyć decyzję o zamknięciu szpitalnego oddziału, jednak napięcie wśród zgromadzonych systematycznie rosło.

Kulminacyjnym momentem protestu było wrzucenie dyrektora do kontenera na śmieci, specjalnie przyniesionego na miejsce demonstracji.

Dyrektor desperacko próbował się bronić, zapierając się nogami i wyrywając napierającemu tłumowi, jednak bezskutecznie. Po wrzuceniu do metalowego śmietnika, upokorzony mężczyzna pozostawał tam do czasu przybycia policji. Gdy w końcu wydostał się z kontenera, był cały brudny. Protestujący nie kryli swojej satysfakcji.

Zamykany oddział neurologii to dla mieszkańców Owrucza i okolic jedyne takie miejsce w regionie, zapewniające specjalistyczną opiekę. Decyzję o likwidacji podjęła Rada Miasta, tłumacząc to zbyt małą liczbą pacjentów w stosunku do ponoszonych kosztów. Podobno zdarzało się, że w szpitalu leżały tylko dwie osoby. Cytowana przez ukraińskie media Anastazja, odbywająca praktyki lekarskie w tym szpitalu, zdradziła, że personel medyczny, chcąc uniknąć zamknięcia oddziału (i własnych zwolnień), podczas urzędniczych kontroli „udawał” pacjentów, by sprawić wrażenie, że leczy się tam sporo osób. Nawet jeśli działało, to na krótką metę.

