To nagranie z von der Leyen nie przeszło bez echa. „Europa to wartości Talmudu” [VIDEO]

Filmik z wymownym fragmentem wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen robi na portalu X furorę. Do nagrania odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

– Europa to wartości Talmudu, żydowskie poczucie osobistej odpowiedzialności, sprawiedliwości i solidarności – mówi w nagraniu von der Leyen.

Jest to fragment przemówienia szefowej KE wygłoszonego na Uniwersytecie Ben Guriona w Izraelu. Miało ono miejsce w 2022 roku. Otrzymała wówczas doktorat honoris causa.

So honored to receive an honorary doctorate from @bengurionu.

An oasis of knowledge in the heart of the Negev desert.

Long Live Europe

Am Israel Chai pic.twitter.com/fApdgOJFzP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 14, 2022