„Nie” dla Trzaskowskiego. Prawicowi wyborcy nie dali się omamić [SONDAŻ]

- Reklama -

50 proc. zwolenników Rafała Trzaskowskiego deklaruje się jako lewica, 30 proc. ma poglądy centrowe – wynika z badania CBOS. To znamienne wyniki, bniorąc pod uwagę fakt, jak bardzo prezydent Warszawy próbował w ostatnich tygodniach oczarować wyborców – bardzo szeroko pojętej – prawicy.

Wśród elektoratów Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena – według sondażu – przeważają osoby o poglądach prawicowych (odpowiednio 87 i 68 proc.). A przynajmniej deklarujące, że takie właśnie mają.

- Reklama -

Warto zwrócić uwagę, że – po raz kolejny w trakcie tej kampanii wyborczej – w badaniu nie uwzględniono innych kandydatów poza wspomnianą trójką, m.in. Grzegorza Brauna.

W badaniu CBOS wskazano aktualne poparcie dla kandydatów w poszczególnych grupach demograficznych i społecznych.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

Z badania wynika m.in., że większość elektoratu kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz popieranego przez PiS Karola Nawrockiego stanowią kobiety (odpowiednio 58 proc. i 55 proc. całości ich elektoratów). W przypadku kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena większość jego elektoratu – 66 proc. – to mężczyźni.

Jak zauważył CBOS, jeśli chodzi o wiek zwolenników poszczególnych kandydatów, spośród trzech największych elektoratów strukturę wieku najbardziej zbliżoną do struktury ogółu dorosłych Polaków ma grupa wyborców Trzaskowskiego; poparcie dla kandydata KO deklaruje łącznie 57 proc. osób powyżej 55. roku życia. Wyraźnie najstarszy – według badania – jest elektorat Nawrockiego – łącznie 69 proc. jego wyborców ma co najmniej 55 lat, natomiast 46 proc. to ludzie w wieku przynajmniej 65 lat. W grupie zwolenników Sławomira Mentzena przeważają natomiast młodzi wyborcy – 16 proc. jego elektoratu to osoby w wieku 18-24 lata, zaś 29 proc. stanowią osoby w wieku 25-34 lata.

W grupie zwolenników Rafała Trzaskowskiego, w porównaniu z elektoratem Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena, stosunkowo najmniej osób mieszka na wsi (33 proc.). 32 proc. elektoratu kandydat KO stanowią osoby mieszkające w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, a 15 proc. mieszka w miastach, w których mieszka przynajmniej pół miliona ludzi.

Z kolei jeśli chodzi o elektoraty Nawrockiego i Mentzena, po 46 proc. z ich zwolenników to osoby mieszkające na wsi. W przypadku mieszkańców miast – jak odnotowuje CBOS – „zwolennicy Karola Nawrockiego pochodzą częściej z tych najmniejszych (do 19 999 mieszkańców – 18 proc. zwolenników), natomiast wśród zwolenników Sławomira Mentzena wyraźnie więcej jest mieszkańców miast mających co najmniej 100 000 mieszkańców (16 proc.)”.

Z badania CBOS wynika ponadto, że „spośród trzech największych elektoratów strukturę wykształcenia najbardziej zbliżoną do struktury ogółu dorosłych Polaków ma grupa wyborców Sławomira Mentzena”. W elektoracie Rafała Trzaskowskiego, w porównaniu z elektoratami Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena, jest najmniej osób o wykształceniu zasadniczym zawodowym (15 proc.); największą część jego zwolenników – 40 proc. – stanowią osoby o wykształceniu wyższym. Z kolei największą grupę w elektoracie kandydata popieranego przez PiS stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (39 proc.).

„Aktywność zawodowa wyborców Rafała Trzaskowskiego jest podobna jak ogółu dorosłych Polaków: większość z nich (58 proc.) to osoby pracujące, a 42 proc. – bierne zawodowo. Różnice w strukturze wieku pozostałych dwóch największych elektoratów znajdują odzwierciedlenie w ich aktywności zawodowej. Ponad cztery piąte (81 proc.) zwolenników Sławomira Mentzena to osoby aktywne zawodowo, w tym rolnicy, natomiast większość (61 proc.) wyborców Karola Nawrockiego to osoby niepracujące, przy czym dominują wśród nich osoby bierne zawodowo (59 proc.), czyli głównie emeryci i renciści” – wskazuje sondażownia.

Według badania CBOS „przeciętny status majątkowy wyborców Karola Nawrockiego jest gorszy niż wyborców Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena” – 58 proc. jego zwolenników to osoby deklarujące miesięczne dochody netto w wysokości maksymalnie 3999 zł. W elektoracie Sławomira Mentzena i Rafała Trzaskowskiego największą grupą są natomiast – jak wynika z badania – osoby o deklarowanych dochodach wynoszących co najmniej 7000 zł netto (odpowiednio 30 proc. i 27 proc.).

Jeśli chodzi o zainteresowanie polityką, 24 proc. zwolenników Nawrockiego deklaruje „bardzo duże”, 29 proc. – duże, 42 proc. – średnie, a 5 proc. – „niewielkie/żadne”. Jeśli chodzi o osoby chcące głosować na Trzaskowskiego, „bardzo duże” zainteresowanie polityką zadeklarowało 16 proc. z nich,duże – 43 proc., średnie – 36 proc., a „niewielkie/żadne” – 5 proc. Z kolei wśród zwolenników Mentzena 11 proc. wykazuje „bardzo duże zainteresowanie” polityką, 33 proc. – „duże”, 49 proc. – średnie, 8 proc. – niewielkie lub żadne. Jak zauważył CBOS, to właśnie w grupie zwolenników kandydata Konferencji padło najwięcej odpowiedzi, w których zadeklarowano niewielkie bądź żadne zainteresowanie polityką.

Jeśli chodzi o afiliacje polityczne, 50 proc. zwolenników Rafała Trzaskowskiego identyfikuje się z lewicą; 30 proc. – z centrum; 17 proc. – z prawicą, a 3 proc. nie ma zdania. Z kolei w elektoratach Nawrockiego i Mentzena – jak wynika z badania – większość osób stanowią osoby o poglądach prawicowych (odpowiednio 87 proc. i 68 proc.). Spośród zwolenników Nawrockiego 3 proc. identyfikuje się z lewicą, 6 proc.- z centrum, a 4 proc. nie ma zdania. W elektoracie Mentzena natomiast 9 proc. określa się jako lewica, 20 proc. – jako centrum, a 3 proc. nie ma zdania.

Żelazna większość elektoratu Karola Nawrockiego – 90 proc. – to osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych oddały głos na listy KW Prawo i Sprawiedliwość. 64 proc. zwolenników kandydata KO zagłosowało na listy KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni; 14 proc. oddało głos na kandydatów z listy KW Nowa Lewica. Jedynie 24 proc. osób deklarujących oddanie głosu na Sławomira Mentzena zagłosowało w ostatnich wyborach parlamentarnych na kandydatów KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Według CBOS, „wyborcy Karola Nawrockiego charakteryzują się największą deklarowaną częstością praktyk religijnych – dwie trzecie spośród nich (67 proc. ) uczestniczy w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu, a tylko 7 proc. deklaruje, że nie uczestniczy w nich w ogóle”. Z badania wynika ponadto, że 42 proc. zwolenników Rafała Trzaskowskiego nie uczestniczy w praktykach religijnych. Z kolei elektorat Sławomira Mentzena jest pod tym względem zróżnicowany: 23 proc. bierze udział w praktykach religijnych raz w tygodniu, zaś 28 proc. nie uczestniczy w nich w ogóle.

Opracowanie oparto o dwa badania CBOS z marca: badanie „Aktualności” zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,8 proc.) i wywiadów internetowych (CAWI – 9,2 proc.) w okresie 3–6 marca 2025 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski oraz badania „Wybory prezydenckie” zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,5 proc.) w okresie 17–20 marca 2025 roku na próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski.