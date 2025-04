„Materiał dźwiękowy został przekazany CBA”. Jest reakcja na działanie państwowego szpitala

- Reklama -

Materiał dźwiękowy dot. informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w leczeniu w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA nagrany przez dziennikarzy w 2023 r. został 3 kwietnia br. przekazany CBA – przekazał rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

W poniedziałek Rynek Zdrowia i Wirtualna Polska opublikowały wyniki przeprowadzonego przez siebie śledztwa, z którego wynika, że chorzy na raka trzustki, aby otrzymać nowoczesne leczenie w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, musieli wpłacać po 20 tysięcy złotych w ramach darowizn na działającą przy szpitalu fundację.

„Takie oczekiwanie formułował wobec nich szef jednej ze szpitalnych klinik i przewodniczący rady naukowej instytutu prof. Marek Durlik. (…) Ci którzy nie wpłacili, byli najczęściej operowani w klasyczny sposób, dający gorsze efekty terapii. Działo się tak od co najmniej 2022 do 2024 r.” – napisano.

– Operacja robotem da Vinci wiążę się z dopłatą na fundację (…) około 20 tysięcy. (…) Niestety, nie jest to mało, ale te narzędzia są bardzo drogie – to fragment nagrania zarejestrowany przez pacjenta, do którego dotarła Wirtualna Polska.

MSWiA reaguje na doniesienie

Po tym, gdy Wirtualna Polska zaczęła pytać tu i ówdzie o proceder, wszyscy jak jeden mąż wyrazili oburzenie oraz oczywiście twierdzą, że o niczym nie mieli pojęcia. Nieco inaczej widzi to sam prof. Durlik, który broniąc się stwierdził, że „nie miał pojęcia, że robi coś złego”. – Cała obecna dyrekcja wie o tym, że pacjenci musieli wpłacać na fundację, żeby można było przeprowadzić operację robotową – stwierdził.

Krótko po publikacji do materiału dziennikarskiego odniósł się rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

„Po uzyskaniu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w ramach działalności fundacji wspierającej Państwowy Instytut Medyczny MSWiA już w miniony czwartek (3 kwietnia) materiał dźwiękowy nagrany w 2023 roku i udostępniony mi przez dziennikarzy został przekazany CBA. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA zapewnia, że nigdy nie żąda od nikogo jakichkolwiek opłat za leczenie. Decyzją ministra MSWiA do szpitala zostanie skierowana kontrola” – przekazał w poniedziałek rzecznik MSWiA na platformie X.