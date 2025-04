35-lecie NCzas! „Wolnościowcy Polski, łączcie się!”

- Reklama -

Ledwie, z opóźnieniem spowodowanym kowidiaństwem, obchodziliśmy 30-lecie, a już nastał kolejny jubileusz i minęło 35 lat, odkąd 31 marca 1990 r. wyszedł do dystrybucji pierwszy numer tygodnika „Najwyższy CZAS!” – pisma, którego motto brzmi: „wolnościowcy wszystkich krajów, a zwłaszcza Polski, łączcie się!”.

Świętować tę rocznicę, wspominać, ale także patrzeć w przyszłość będziemy na XVI już Konferencji Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się 12 i 13 kwietnia w Warszawie w Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu, tuż koło kolumny Zygmunta.

Podczas imprezy wystąpią nasi stali prelegenci, czyli Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz oraz twórca i niegdysiejszy właściciel „NCz!” Janusz Korwin-Mikke. Aktywnych polityków tym razem będzie reprezentował wicemarszałek sejmu z ramienia Konfederacji, czyli Krzysztof Bosak. Będzie też aż trzech debiutantów: prof. Piotr Kowalczak, autor książki „Zmiany klimatu”, opowie o prawdziwych przyczynach… zmian klimatu; dr Mirosław Gajer, autor książki „Wojna o prąd”, przedstawi autorski plan uratowania polskiego systemu elektroenergetycznego przed zieloną demolką, z kolei red. Paweł Lisicki z „Do Rzeczy” opowie o micie „starszych braci w wierze”.

Podczas konferencji będzie można też wziąć udział w premierze mojego nowego filmu, zrealizowanego jak zwykle wraz Maciejem Dębałą, pt. „Tajemnica Góry Zyndrama” opowiadającego o najstarszej murowanej twierdzy wzniesionej na polskich ziemiach, pochodzącej… sprzed 3750 lat, z czasów, gdy u władzy był sławetny Hammurabi.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

Jak zwykle Konferencja będzie połączona z Targami Książki bez Cenzury, w których wystąpią wolnościowe i prawicowe wydawnictwa, a książki będą podpisywać m.in. Lucyna Kulińska, Jacek Międlar, Adam Wielomski i wielu innych autorów.

Nasze Konferencje, przypomnijmy, odbywają się dwa razy w roku. W kwietniu będziemy testować nowy format: „Festiwal Filmów Wolnościowych i Patriotycznych”, połączony z targami książki. Pierwsza edycja odbędzie się we Wrocławiu już 26 kwietnia. Pokazane zostaną filmy Grzegorza Brauna, Jacka Międlara oraz moje. Jeśli format będzie cieszył się zainteresowaniem, to ruszymy z nim do innych miast – wstępnie kolejna edycja festiwalu odbędzie się w sierpniu, w Zakopanem.

Serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników na naszą Konferencję. Środowisko rodzi się przez spotkania, rozmowy, wymianę opinii. A najlepsze spotkania i rozmowy już od wielu lat są na naszych konferencjach. Jeszcze raz serdecznie zapraszam!