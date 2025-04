Szermierka i transpłciowi sportowcy. Bunt w USA [VIDEO]

- Reklama -

Uprawiająca szermierkę zawodniczka została dyskwalifikowana za odmowę pojedynku z przeciwnikiem transseksualnym na zawodach akademickich. Wydarzyło się to podczas zawodów uniwersyteckich w Maryland w USA.

Młoda kobieta zamiast walki wybrała walkower. „Jestem kobietą, on jest mężczyzną, a to turniej kobiet” – oświadczyła zawodniczka. Protest miał miejsce 30 marca, ale teraz Stephanie Turner została zdyskwalifikowana.

Kiedy walka się rozpoczęła, młoda zawodniczka uklęknęła na znak protestu i oświadczyła sędziemu, że nie podejmie walki z tym przeciwnikiem. Sędzia pokazał jej czarną kartę, co oznaczało, że została zdyskwalifikowana. Sędzia postąpił zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE), ale sprawa nabrała rozgłosu, ze względu na decyzje prezydenta Donalda Trumpa, który obiecał ukrócić tego typu wynaturzenia i rywalizację kobiet z trans-mężczyznami. Wiele osób odebrało jej gest jako obronę kobiecego sportu.

Kilka dni po tym incydencie, amerykańska federacja USA Fencing wydała oświadczenie, w którym wyjaśniała, że ​​„każdy powinien mieć możliwość uprawiania sportu”. Od 2023 roku w amerykańskiej federacji obowiązuje „nowa polityka” dotycząca osób transpłciowych i niebinarnych.

Teraz oświadczyli, że „USA Fencing zawsze będzie stawiać na pierwszym miejscu inkluzywność”. W oświadczeniu piszą, że to „polityka zaprojektowana w celu rozszerzenia dostępu do szermierki i stworzenia inkluzywnych i bezpiecznych przestrzeni”.

Stephanie Turner krytykuje ideologiczne podejście do sportu i brak zmiany polityki federacji. Jej zdaniem, USA Fencing nie słucha sprzeciwów kobiet. Młoda kobieta dodaje, że jej przeciwnik, Redmond Sullivan, nie zrozumiał od razu sytuacji. Kiedy do niej podszedł, powiedziała mu „Przepraszam, mam dla ciebie wielki szacunek, ale nie będę walczyła”.

Sportowiec transseksualny odparł, że „federacja, która wspiera mnie jako kobietę przez swoją politykę, daje mi prawo do walki, a ty zostaniesz ukarana”. Rzecznik USA Fencing powiedział dyplomatycznie stacji Fox News, że Stephanie Turner nie została ukarana za swoją postawę sprzeciwiającą się integracji osób transseksualnych, ale za odmowę walki.

Turner dodaje, że podczas wszystkich poprzednich zawodów zawsze odmawiała rejestracji, jeśli wiedziała, że wśród uczestników znajdował się sportowiec transseksualny. W tym przypadku być może Redmond zapisał się na zawody w ostatniej chwili. Kiedy się dowiedziała o jego starcie, powiedziała sobie, że jeśli trafi na transseksuliastę, to „uklęknie i będzie to wola Boga”.

