- Reklama -

Generał Wałerij Załużny, były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, jest przekonany, że w 2024 roku rozpoczęła się III wojna światowa.

Zdaniem generała Załużnego bezpośredni udział wojsk Korei Północnej w wojnie oznacza, że rozpoczęła się III wojna światowa.

- Reklama -

– Uważam, że w 2024 roku możemy absolutnie mówić, że rozpoczęła się III wojna światowa – mówi wojskowy. – To, co tak długo było „oczekiwane”, już się zaczęło. Ale chcę powiedzieć, że sam Bóg daje szansę nie tylko Ukrainie, ale całemu światu, aby mieć czas na wyciągnięcie właściwych wniosków – dodał.

Poza udziałem Koreańczyków z Północy, zdaniem Załużnego za wojną światową przemawia zakulisowe wsparcie, jakiego Federacji Rosyjskiej udzielają Chiny i Iran.

Generał twierdzi, że jeśli Zachód chce, by III wojna światowa wciąż rozgrywała się w granicach Ukrainy i nie rozlała się dalej, to zachodnie państwa muszą zwiększyć pomoc słaną do Kijowa.

– Z jakiegoś powodu nasi partnerzy nie chcą tego zrozumieć (…) Ukraina przetrwa z pomocą technologii, ale nie wiadomo, czy będzie w stanie wygrać tę bitwę samodzielnie. Dlatego uważam, że wojna światowa już się rozpoczęła – stwierdził.