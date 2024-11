Te opłaty wzrosną o 100 procent! Tak chce Bodnar

- Reklama -

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia, które przewiduje dwukrotny wzrost opłat za podstawowe czynności adwokackie. Zmiany, które mają wejść w życie w przyszłym roku, dotkną między innymi rodziców ubiegających się o alimenty, emerytów oraz osoby prowadzące sprawy spadkowe.

Projekt zakłada podwyżkę stawek w 11 rodzajach spraw. Przykładowo, opłata za postępowanie alimentacyjne wzrośnie ze 120 do 240 złotych, podobnie jak w przypadku stwierdzenia nabycia spadku. Za sprawę o opróżnienie lokalu mieszkalnego trzeba będzie zapłacić 480 złotych zamiast dotychczasowych 240 złotych.

Resort kierowany przez ministra Adama Bodnara uzasadnia podwyżki wieloletnim brakiem aktualizacji stawek oraz znaczącym wzrostem wynagrodzeń i inflacją.

Co istotne, nowe stawki będą obowiązywać nie tylko w nowych sprawach, ale również w postępowaniach już się toczących. Oznacza to, że klienci kancelarii adwokackich będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami od momentu wejścia rozporządzenia w życie.

Wśród innych znaczących zmian znajdzie się także podwyżka opłat za sprawy dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego (ze 180 na 360 zł), a także za sprawy pracownicze, takie jak nawiązanie umowy o pracę czy przywrócenie do pracy (również ze 180 na 360 zł).

Jeśli ktoś będzie chciał złożyć skargę na czynności komornika, to obowiązkowa opłata wyniesie już 160 zł (zamiast dotychczasowych 80 zł). Opłata za sprawę o demoralizację wzrośnie ze 120 zł do 240 zł, a za sprawę o czyn karany z 360 zł do 720 zł.

Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.