Rozłam w PiS. Część działaczy wycofuje deklaracje członkowskie

Rozłam w PiS na Podkarpaciu. Poważne nieprawidłowości wyszły na jaw po wyborach władz tego okręgu PiS, które odbyły się 9 listopada w Rzeszowie. Część działaczy nie została dopuszczona do głosowania, co mogło mieć kluczowy wpływ na wynik wyborów.

Marek Kuchciński, który od blisko 20 lat kieruje podkarpackimi strukturami partii, został ponownie wybrany na przewodniczącego okręgu nr 22, pokonując poseł Annę Schmidt różnicą zaledwie 11 głosów (191 do 180). Jednak kontrowersje budzi fakt, że około 50 działaczy, którzy złożyli deklaracje członkowskie po połączeniu PiS z Suwerenną Polską, nie zostało wpuszczonych na salę.

– Osoby, które były wcześniej w Suwerennej Polsce, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami złożyły deklaracje o przystąpieniu do PiS i przyjechały na wybory. Cała sytuacja jest o tyle dziwna, że część z nich została wpuszczona na głosowanie, a część nie – komentuje Mariusz Król, członek nowego zarządu okręgu i wicewójt gminy Orły.

Anna Schmidt, była wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego, która ubiegała się o stanowisko przewodniczącej, nie kryje swojego zdziwienia zaistniałą sytuacją. – Jestem zdziwiona tym, co się stało i wiem, że część działaczy również. Liczyli na zmianę, na nowe twarze w zarządzie i nowe otwarcie – powiedziała w rozmowie z Onetem. Poseł podkreśla również, że „w całej Polsce przywództwo w okręgach w większości wygrali nowi szefowie”.

W reakcji na zaistniałą sytuację część działaczy wystosowała list do centrali partii, a niektórzy już zdecydowali się wycofać swoje deklaracje członkowskie. – Źle się stało, że tak się to rozjechało. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego część osób nie została dopuszczona do głosowania. Czy stały za tym jakieś błędy proceduralne, czy coś innego – dodaje Król.

Sam Marek Kuchciński odmówił komentarza w tej sprawie. Tymczasem Anna Schmidt pyta: – Jaki byłby wynik wyborów, gdyby wszyscy uprawnieni zostali dopuszczeni do głosowania?