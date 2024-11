Niepokojący głos z Kremla: „To oznacza III wojnę światową”

- Reklama -

„To oznacza III wojnę światową” – stwierdził ważny rosyjski polityk. Od wtorku Rosja działa według nowej doktryny nuklearnej. To odpowiedź na decyzję amerykańskiej administracji, która pozwoliła Ukraińcom atakować cele w głębi Federacji Rosyjskiej.

Prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził we wtorek znowelizowaną doktrynę nuklearną, zgodnie z którą „krytyczne zagrożenie” suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji może stanowić podstawę do użycia broni jądrowej. Wcześniej taką podstawą musiało być zagrożenie samego istnienia państwa.

- Reklama -

Doktryna po raz pierwszy definiuje potencjalnego przeciwnika, wobec którego Federacja Rosyjska prowadzi odstraszanie nuklearne. Zgodnie z nią agresja wymierzona w Rosję przez jakiekolwiek państwo należące do sojuszu wojskowego będzie uważana za agresję ze strony tego sojuszu jako całości.

Czytaj więcej: Putin reaguje na ruch Bidena. Nowa doktryna nuklearna. „Nieuchronność odwetu”

Nową strategię Federacji Rosyjskiej skomentował już były prezydent tego państwa – Dmitrij Miedwiediew. We wpisie, który zamieścił w mediach społecznościowych, można przeczytać o III wojnie światowej.

„Nowa doktryna nuklearna Rosji oznacza, że pociski NATO wystrzelone przeciwko naszemu krajowi mogą zostać uznane za atak Sojuszu na Rosję. Rosja mogłaby odpowiedzieć bronią masowego rażenia przeciwko Kijowowi i kluczowym obiektom NATO, gdziekolwiek by się one znajdowały. To oznacza III wojnę światową” — napisał polityk.