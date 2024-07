Konfederacja wciąż na podium. Czas na marsz w górę? [SONDAŻ]

- Reklama -

W sondażu CBOS nt. preferencji wyborczych na podium znalazła się KO, na którą głos oddałoby 32 proc. badanych. PiS może liczyć na poparcie 30 proc. ankietowanych. Konfederacja i Trzecia Droga wspólnie zajmują trzecie miejsce z poparciem 11 proc. ankietowanych. Lewica – 9 proc.

79 proc. badanych deklaruje chęć udziału w wyborach, jest to spadek 5 punktów procentowych w porównaniu do badania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Z zadeklarowanych wyborców 32 proc. głosowałoby na Koalicję Obywatelską – co oznacza wzrost o 3 pp. w porównaniu do wyników badania przed wyborami do PE. Nieco mniej ankietowanych swój głos oddałoby na PiS, 30 proc., bez zmian w stosunku do poprzedniego badania.

Na trzecim miejscu ex aequo uplasowała się Konfederacja oraz Trzecia Droga, na którą głosowałoby 11 proc. ankietowanych, na Lewice natomiast 9 proc. Od początku czerwca ich wyniki nie uległy zmianom.

Spośród osób, które w badaniu zadeklarowały chęć udziału w wyborach 6 proc. nie wie na kogo oddałoby swój głos.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 24 do 27 czerwca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).