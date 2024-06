TYLKO U NAS! Braun: Nie nazywajcie mnie europosłem [VIDEO]

- Reklama -

– Warto przypomnieć, że Unia Europejska jednakowoż musi być zniszczona, bo inaczej nas zniszczy – powiedział Grzegorz Braun w najnowszym programie Tomasza Sommera dostępnym na platformie Rumble.

Na początku rozmowy Grzegorz Braun poprosił, by nie nazywać go europosłem.

– Nie mówmy europoseł, bo z tego by mógł ktoś postronny wnioskować, że ja reprezentuję eurokołchoz wobec Polaków, a ja chciałbym odwrotnie reprezentować moich rodaków wobec eurokołchozu, więc proponuję polski poseł do Europarlamentu. Notabene w ustawie jest poseł, nie ma europoseł – powiedział.

Braun wyznał, że stawił się już w Brukseli i stara się „przygotować do tej orki na Ugorze”. Tomasz Sommer zapytał polityka, jakie ma „plany dotyczące udziałów frakcyjnych”.

Przypomnijmy, że Interia miała dotrzeć do anonimowych źródeł, wedle których nikt w PE nie chce z Braunem pracować.

Czytaj więcej: Konfederacja ma problem w PE przez Brauna? Nikt nie chce z nimi współpracować

– No to jest miara moich osiągnięć, Szanowni Państwo, że jestem używany jako czarny lud, jako straszny człowiek służący do straszenia grzecznych czytelników „Gazety Wyborczej” i „Gazety Polskiej” w różnych ich mutacjach. No i tak jest w istocie, że ja niegodny zasłużyłem sobie na szereg takich publikacji jeszcze nawet palcem nie kiwając i ust nie otworzywszy na forum eurokołchozowym już mam publicity, więc brawo my – odpowiedział Braun.

Braun stwierdził, że nie tylko Konfederacja ma problemy z odnalezieniem sojuszników w Parlamencie Europejskim.

– Podali czarną polewkę już nie tylko Konfederacji, ale także i naszym kolegom z AFD – Alternatywy dla Niemiec. Alternatywa dla Niemiec została rozgłośnie wyproszona z frakcji, z grupy tożsamości Demokracja mimo, że sama też poświęciła jednego własnego zawodnika, mimo, że zepchnięty został za burtę pan przewodniczący, czyli kandydat wiodący na liście AFD, bo oni tam mają taką listę krajową – powiedział Braun.

Wyjaśnił, że Krach „został wystawiony poza nawias i ma być niezależnym” – to nawiązanie do doniesień, wedle których Konfederacja miałaby szukać w PE koalicji bez Brauna. Polityk zdaje się sugerować, że to i tak nic nie da jego kolegom.

Braun, w ślad za Januszem Korwin-Mikkem, stwierdził, że „warto przypomnieć, że Unia Europejska jednakowoż musi być zniszczona, bo inaczej nas zniszczy”.

Tomasz Sommer rozmawiał także z Grzegorzem Braunem o prawyborach prezydenckich w Konfederacji? Czy Braun wystartuje? Więcej w nagraniu: