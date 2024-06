Tusk ogłosi dziś przełomową decyzję. Korwin-Mikke: Typowy państwowy idiotyzm [VIDEO]

- Reklama -

Premier Donald Tusk, wraz z innymi przedstawicielami rządu, ma zakomunikować w środę 26 czerwca na konferencji prasowej decyzję ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z tej okazji przypominamy, co w tej sprawie mówił prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

O tym, że do końca czerwca zaprezentowana zostanie przyszłość polskich przedsięwzięć kolejowych oraz lotniczych, w tym Centralnego Portu Komunikacyjnego, premier Donald Tusk mówił na początku miesiąca.

Teraz podsekretarz stanu w KPRM Agnieszka Rucińska przekazała, że premier Donald Tusk, wraz z innymi przedstawicielami rządu, wystąpią na konferencji prasowej, na której zakomunikują decyzję ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek, pytany w poniedziałek przez dziennikarzy o przyszłość CPK podkreślał, że rząd nie rezygnuje z projektu, ale go urealnia.

„Typowy państwowy idiotyzm”

Do sprawy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wielokrotnie, w jasny sposób, odnosił się Korwin-Mikke. – Jest to państwowa inwestycja, nie prywatna. Dlaczego tego nie robią prywaciarze? Przecież gdyby to było zyskowne, gdyby, tak jak mówią zwolennicy tego portu, na tym się zarabiało ogromne pieniądze, dlaczego żaden prywaciarz nie chce tego portu wybudować? Dlaczego musi to robić państwo? – pytał w jednym ze swoich nagrań Korwin-Mikke.

– W Berlinie chciano zbudować port, żeby to byli prywaciarze. I nikt, nikt nie kupił nawet za 1 proc. akcji portu Berlin-Brandenburgia. Nikt nie kupił – przypomniał. – To jest oczywiście nieopłacalna inwestycja. Będziemy do tego dopłacali gigantyczne pieniądze.

– Jest to taki sam pomysł, jak Tennessee Valley Authority w Ameryce za budowy radosnego socjalizmu, jak Magnitogorsk, czy Biomorkanał, za Stalina, czy Centralny Okrąg Przemysłowy. Typowy państwowy idiotyzm, żeby wrzucić pieniądze podatnika – podkreślił.

– Jak Hitler budował autostrady i się chwalił na całym świecie, zadłużył Niemcy potwornie (…) Była to oczywiście nieopłacalna wtedy inwestycja. To samo jest i tu. Proszę zrozumieć, to nie jest polska własność. To musi być własność tych złodziei z rządu – wskazał w swoim stylu Korwin-Mikke.