Lewandowski podpadł Francuzom. „Skur****nu, odejdź!” [VIDEO]

Robert Lewandowski podpadł Francuzom w trakcie ostatniego dla biało-czerwonych meczu Euro 2024. W ostrych słowach do kapitana reprezentacji Polski zwrócił się Kylian Mbappe, a na dodatek z „Lewego” zadrwił bramkarz Mike Maignan.

W meczu o „honor” na Euro 2024 Polska niespodziewanie zremisowała z Francją 1:1. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych, z rzutu karnego, zdobył Robert Lewandowski.

Miał jednak sporo szczęścia. Pierwszy rzut karny, który wykonywał, został obroniony przez francuskiego bramkarza. Korzystając z powtórek wideo sędzia dopatrzył się jednak nieprzepisowego zachowania Maignana. Golkiper przed strzałem „Lewego” delikatnie wyszedł do przodu, żadna z jego stóp nie dotykała linii bramkowej. W takiej sytuacji rzut karny należy powtórzyć.

Przy drugiej próbie Lewandowski był skuteczniejszy. Znów zrobił swój charakterystyczny rozbieg, a właściwie to dreptał do ustawionej na 11. metrze piłki. Strzelił jednak precyzyjniej – futbolówka odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

Po meczu w mediach społecznościowych postawę Lewandowskiego skomentował francuski bramkarz. Wykpił sposób wykonywania rzutu karnego przez kapitana reprezentacji Polski.

„Podczas gdy napastnik zaczyna swój 87 zwód podczas rozbiegu” – napisał ironicznie Maignan, zamieszczając przy tym zasady dla bramkarzy przy bronieniu rzutów karnych. Jego zdaniem, ale i w opinii wielu komentatorów, strzelający są w takich sytuacjach uprzywilejowani, a bramkarze „niewiele mogą zrobić”.

Ostro w kierunku Lewandowskiego zwrócił się także kapitan Francuzów Kylian Mbappe. W tej sytuacji nie chodziło jednak o sposób strzelania rzutu karnego, lecz o pewną sytuację na boisku.

Francuski gwiazdor grał w specjalnej masce ochronnej. To pokłosie urazu nosa, jakiego doznał w meczu pierwszej kolejki przeciwko Austrii. Pod koniec meczu z Polską, podczas walki o piłkę z Lewandowskim, Mbappe został trafiony przez „Lewego” w okolice złamanego nosa.

Mbappe podejrzewa, że „Lewy” zrobił to specjalnie. Francuskie media, czytając z ruchu warg piłkarza, relacjonują, że zwrócił się on do kapitana biało-czerwonych w niewybrednych słowach. „Skur****nu, odejdź!” – miał powiedzieć Mbappe do Lewandowskiego.