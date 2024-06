„W d*pie mam, czy jest niezgodne”. Burza w studio po słowach Sośnierza. Lewacy zawyli z oburzenia [VIDEO]

- Reklama -

Dobromir Sośnierz był gościem niedzielnej debaty na kanale „Super Expressu”. W studio były poseł Konfederacji starł się z przedstawicielami lewicy z koalicji rządzącej. Po tym występie nie było już czego zbierać.

Temat nielegalnych migrantów szturmujących polsko-białoruską granicę wywołał gorącą dyskusję w studio „Super Expressu”. Sośnierz, który w tej sprawie ma dość jednoznaczne stanowisko, rozprawiał się z lewakami, jednym po drugim.

– Tych ludzi trzeba zdelegalizować i powsadzać do więzień – powiedział Sośnierz, odnosząc się do tzw. aktywistów, którzy „w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wspomagania nielegalnej imigracji”.

– Ponieważ nielegalna imigracja, jak sama nazwa wskazuje, jest nielegalna, czyli jest przestępstwem, to każdy, kto w jakikolwiek sposób zachęca, wspiera, pomaga takiemu przestępcy, powinien być traktowany również jak przestępca – podkreślił przedstawiciel Konfederacji.

– Niezależnie od szlachetnych być może intencji tych odklejonych często od rzeczywistości ludzi, należy ich po prostu spacyfikować. To nie może być tak, że z podniesioną głową ludzie sabotują wysiłki naszych organów na granicy – dodał Sośnierz.

– Pan wywołał grupę Granica i mówienie o odklejencach to jest dla mnie mocno zaskakujący sposób wyrażania swojej opinii na ten temat – zwrócił się do Konfederaty wiceminister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Marek Krawczyk z Polski 2050.

– Jak ktoś z pełną powagą mówi o tym, powtarza taką relację, że ktoś przez sześć dni płynął w wodzie i zmarznięty wychodził na brzeg i się nawet nie ogrzewał, to jest odklejeńcem – odparł Sośnierz.

Burza po słowach Sośnierza

– Granica, co jest oczywiste i wszyscy się tutaj na pewno zgadzamy, powinna być bezpieczna, szczelna i nie powinni jej przekraczać nielegalni imigranci – powiedział Krawczyk. – Niemniej jednak, jeżeli tak się wydarzy i jest jakaś osoba na terytorium naszego kraju…

– Nielegalnie – wtrącił Sośnierz.

– Nielegalnie być może, tak, bo w jakiś sposób trafiła – kontynuował Krawczyk, ale w zdanie wtrącił mu się były europoseł, niemalże wykrzykując: „To należy ją wykopać natychmiast z powrotem”.

– I jest to niezgodne… – oburzyła się poseł Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, co Sośnierz skwitował stwierdzeniem: „A w d*pie mam, czy jest niezgodne”. – Należy to zrobić w interesie naszego państwa – podkreślił Sośnierz.

– Całe szczęście, że nie będzie Pan o tym decydował – skwitowała Jachira.

– Zobaczymy, róbcie tak dalej, to myślę, że będę decydował – odparł Sośnierz.

Opowieści Diduszko-Zyglewskiej

To jednak nie była ostatni potyczka polityka Konfederacji, gdyż w trakcie trwania programu zmierzył się jeszcze z Agatą Diduszko-Zyglewską z Lewicy.

– Czy gdyby nas Polaków w historii traktowano tak, jak Pan teraz proponuje potraktować ludzi… nikt z nas nie mówi, że należy wpuszczać wszystkich, którzy chcą wjechać do Unii Europejskiej, natomiast Pan proponuje, żeby ludzi, którzy zamarzają, którzy potrzebują pomocy medycznej – mówiła przedstawicielka Lewicy.

– Którzy są przestępcami – wtrącił Sośnierz, na co Diduszko-Zyglewska odparła, że jest tak według przedstawiciela Konfederacji, po czym wróciła do swojego wywodu:

„Gdyby tak traktować Polaków, którzy na początku lat 80. przez zieloną granicę uciekali do Niemiec i tam byli w obozach dla uchodźców, dokładnie tak jak teraz ci ludzie tu. Polska emigracja z XIX wieku, Polska emigracja do Anglii itd. Polska jest krajem, który dzięki solidarności innych krajów przetrwał potworne rzeczy”.

– Polacy nie forsowali siłą granicy. Pani obraża naszych imigrantów porównujących do tych dzikusów, którzy taranują granicę? To jest plucie na pamięć naszych przodków. Co pani opowiada w ogóle? Pani jest kolejnym odklejeńcem, którego trzeba odsunąć od władzy – podsumował Sośnierz.