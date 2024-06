Piwowarczyk o wyborczym rezultacie Korwin-Mikkego. „Nie wydaje mi się, żeby…” [VIDEO]

- Reklama -

Dziennikarz i publicysta „Najwyższego CZAS!”-u oraz autor książki „Kampania Konfederacji ’23. Brudna prawda” Radosław Piwowarczyk skomentował słaby wynik Janusza Korwin-Mikkego w eurowyborach.

W rozmowie z Michałem Pytlem w telewizji wRealu24 Piwowarczyk wskazał, że „wynik (Korwin-Mikkego – przyp. red.) był fatalny, ale też nie mógł być inny w takiej koalicji”.

– Wydaje mi się, że Korwin-Mikke jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, że jeszcze będzie nas czymś zaskakiwał i jeszcze jakiś powrót będzie – powiedział autor książki „Kampania Konfederacji ’23. Brudna prawda”.

– Te wybory pokazały, że nie ma już jakiegoś elektoratu, który by za nim poszedł. W tej chwili jego pozycja jest słaba. Być może, gdyby ziściły się te wcześniejsze plany, o których też pisaliśmy i by był jakiś komitet z Grzegorzem Braunem, to być może wtedy by się to potoczyło zupełnie inaczej, natomiast obecnie nie – ocenił Piwowarczyk.

– Poza tym, czy to ta deklaracja z Bezpartyjnymi – tam nie było mowy o polexicie, czy np. Korwin-Mikke, który miał startować z komitetu „Polexit? Najwyższy Czas!”, był przez moment taki plan, natomiast później już w czasie kampanii, w tej koalicji, w tym kompromisie zaczął się wypowiadać w ten sposób, że obecnie polexitu to się nie da przeprowadzić, także nie wydaje mi się ani żeby miał siłę przebicia, ani żeby miał możliwości do takiego dalszego stania na straży tych poglądów, a w Konfederacji chyba też obecnie nikogo takiego nie widać – dodał.