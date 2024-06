Szokujący wpis na lewicowym profilu. „Dobrze, że wygrała Holandia!”

- Reklama -

Bardzo zaskakujący wpis na platformie Meta pojawił się po wczorajszym meczu piłkarskim reprezentacji Polski. Podczas, gdy kibice Biało-Czerwonych żałowali powszechnie nikłej porażki po niezłym meczu kadry przeciw Holandii, to na profilu „Kobiety Lewicy” pojawiły się słowa satysfakcji.

– Zwycięstwo Holandii to kolejny dowód na to, że kraje stojące cywilizacyjnie wyżej (prawa kobiet, równość LGBT, szacunek dla osób migranckich) osiągają lepsze wyniki sportowe – czytamy we wpisie.

Dalej jest jeszcze lepiej: – I dobrze, że wygrała Holandia bo zwycięstwo naszego kraju spotkałoby się z eksplozją prawicowego fanatyzmu i ksenofobii. Kraje patriarchalne i homofobiczne powinny być rugowane z imprez sportowych. Na szczęście polacy sami się z tych imprez usuwają i nie trzeba im pomagać. Wystarczy ich fatalna gra.

Co gorsza autorka wpisu, można się domyślać że to kobieta napisała nazwę naszej nacji z małej litery: „polacy”. Czy można posunąć się dalej w nienawiści do własnego Narodu?