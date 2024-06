Niemcy zwożą imigrantów do Polski. Niepokojące doniesienia mieszkańców

- Reklama -

Lokalny portal chojna24.pl donosi o niepokojącym incydencie, do którego miało dojść w Osinowie Dolnym w województwie zachodniopomorskim. Portal został zaalarmowany przez jednego z czytelników.

„Radiowóz niemieckiej policji przekroczył przejście graniczne w Osinowie Dolnym i po polskiej stronie zostawił rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu – informuje nas czytelnik” – czytamy na chojna24.pl.

Jak podano, do zdarzenia miało dojść w piątek 14 czerwca około godz. 9.00 we wsi graniczącej z RFN. Niemiecki radiowóz policji zaparkował na jednym z parkingów. Z pojazdu wysiadło kilka osób, których wygląd sugerował, że pochodzą z Bliskiego Wschodu. Były to dwie osoby dorosłe oraz troje dzieci.

Z relacji świadków wynika, że następnie radiowóz odjechał, a przybysze zaczepiali przechodniów. Później udali się w kierunku jednego z dużych dyskontów.

Na miejsce wezwano polskie służby – Policję i Straż Graniczną. Lokalny portal jednak podkreśla, że nie udało się uzyskać informacji od służb, co stało się dalej z przywiezionymi niemieckim radiowozem osobami. Nie jest jasne, czy zostały one zatrzymane, ani też czy rzeczywiście są to nielegalni imigranci.

Doniesienia te skomentował na portalu X redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer. „Czyli niemiecka policja przywozi do Polski nachodźców i tym samym robi słynne puszapy do Polski? Jak to właściwie jest możliwe?” – pytał.