Tusk już szuka mieszkań dla imigrantów?! „Rząd idzie zupełnie w poprzek tym zapowiedziom” [VIDEO]

Donald Tusk oficjalnie zapewnia, że Polska nie przyjmie imigrantów w związku z narzuconym przez Unię Europejską paktem, a pokątnie szuka już dla przybyszów mieszkań? To właśnie sugeruje poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

Tumanowicz wraz z Andrzejem Zapałowskim z Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, podczas której wymieniali niespełnione obietnice Tuska. Przypomnieli m.in. o benzynie po 5,19 zł, kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł.

Nie mają wątpliwości, że Tusk podobnie potraktuje obietnicę o nieprzyjmowaniu imigrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że zgodnie z paktem migracyjnym UE państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć imigrantów albo płacić po 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego.

– Miało nie być imigrantów! Okazuje się, że Urząd Wojewódzki zwrócił się do samorządowców, starostów, prezydentów i burmistrzów, aby wskazali miejsca, obiekty możliwe do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców innych niż objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – ujawnił Tumanowicz.

– Tusk przekonywał, że nie będziemy mieli tutaj masowej imigracji. Natomiast my w kampanii wyborczej pokazywaliśmy bardzo jasno i wyraźnie, że jego politycy w trakcie, gdy trwał kryzys na granicy polsko-białoruskiej, biegali tam, destabilizowali sytuację na granicy, przeszkadzali Straży Granicznej, wojsku, w wykonywaniu ich podstawowych funkcji obronnych. Na okres kampanii wyborczej Donald Tusk schował tych polityków. Zakazał im mówić takich niejednoznacznych tekstów. Nie wystawił ponownie pani poseł Ochojskiej do wyborów, ale to była tylko i wyłącznie zasłona dymna. Wiadomo doskonale, że Koalicja Obywatelska to jest partia jawnie pro-imigracyjna, która niestety, ale zagraża bezpieczeństwu Polski, Polaków, ponieważ już widzimy, do czego to doprowadza – kontynuował poseł Konfederacji.

– Na granicy giną polscy żołnierze, właśnie ranieni przez napływających nachodźców, i okazuje się, że jednak mimo wszystko jest potrzebna duża pomoc, duże wsparcie na granicy, aby tych migrantów nie przyjmować. Natomiast widać, że rząd Donalda Tuska idzie zupełnie w poprzek tym zapowiedziom i będziemy mieli tylko i wyłącznie coraz to większy problem. Taki problem, jaki to widzimy w krajach zachodnich To, do czego doprowadza cała ta masowa, niekontrolowana imigracja, to widzimy na Zachodzie. Tragiczne obrazki. – mówił dalej.

