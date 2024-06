Przerażające sceny. To dzieje się już w Polsce. Ludzie na ulicach jak zombie [FOTO]

- Reklama -

W Poznaniu pojawia się coraz więcej przypadków osób uzależnionych od fentanylu, które trafiają do szpitali. Już kolejny raz w ostatnim czasie w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać osobę zachowującą się tak, jakby była pod wpływem tego właśnie narkotyku.

Takie scenki do tej pory kojarzyły nam się głównie z tym, co znaliśmy z metropolii zachodniej Europy lub Stanów Zjednoczonych. Niestety osobników zachowujący się jak „zombie” można coraz częściej zobaczyć i u nas.

Niedawno jeden z użytkowników portalu X o pseudonimie Krengiel umieścił w serwisie film nakręcony w ostatnim czasie w centrum Poznania. Widać na nim mężczyznę, który zachowuje się co najmniej dziwnie.

Jest półnagi, czołga się po ulicach, chodzi na czworakach i ewidentnie znajduje się pod wpływem silnych narkotyków, być może fentalynu.

Teraz w sieci, na portalu Sadistic, pojawiło się kolejne nagranie przedstawiające osoby zachowujące się w podobny sposób. Ponownie pochodzi ono z stolicy Wielkopolski.

– Na pewno widać tendencję wzrostową, bo takich przypadków nie mieliśmy wcale, a teraz potrafią się pojawić 2-3 miesięcznie. Nie jest to więc poziom epidemii, ale trzeba mieć świadomość, że rzeczywiście do takich sytuacji dochodzi – mówi w rozmowie z epoznan.pl Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze szpitala miejskiego im. Raszei.

Czym jest fentanyl?

Fentanyl to lek z grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Znajduje się najwyżej na tzw. drabinie analgetycznej, ustanowionej przez WHO do określania schematu stosowania leków przeciwbólowych. Z uwagi na swoje właściwości ma wąskie zastosowanie; używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego, u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tzw. śpiączkę farmakologiczną.

W lecznictwie zamkniętym fentanyl stosowany jest w formie ampułek, a w lecznictwie otwartym – w postaci plastrów lub sprejów donosowych. Jego sprzedaż jest ściśle ewidencjonowana i podlega rygorystycznej kontroli. Poza działaniem przeciwbólowym środek ten ma również bardzo silne działanie narkotyczne.