„Jaszczur” przekroczył granicę? Olszański zaatakował dziennikarza pięścią [VIDEO]

Patostreamer i nacjonalista, Wojciech Olszański pseud. „Jaszczur”, zaatakował dziennikarza portalu Goniec.

Dziennikarz portalu Goniec Daniel Arciszewski powiedział w rozmowie z „Jaszczurem”, że „śpiewa pan idealną rosyjską propagandę”.

Olszański, który znany jest z tego, że pomimo deklarowanego przywiązania do Polskości nie przywiązuje zbyt wiele uwagi do poziomu swojej polszczyzny i tym razem wylał z siebie kilka brudnych wiader rynsztokowych pomyj, pytając dziennikarza m.in. o to, co on „pie**oli” i nazywając go „ch**em”.

Poza tym „Jaszczur” postraszył red. Arciszewskiego „wpie**lem”, a nawet poszedł dalej i uderzył go pięścią.

Rozjuszonego Olszańskiego, który – przynajmniej na to wyglądało – gotów był wdać się w bójkę z dziennikarzem, uspokoił jego wierny partner, z którym „Jaszczur” pomieszkuje, czyli Marcin Osadowski pseud. „Ludwiczek”.

Być może tym razem patostreamer posunął się już za daleko i przyjdzie mu spędzić więcej czasu w odosobnieniu. Zobaczymy, jak sprawa rozwinie się w najbliższych dniach i tygodniach.