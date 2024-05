Berkowicz porównuje Różę Thun do Stalina

- Reklama -

Konrad Berkowicz w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl odpowiada na atak Róży Thun i porównuje ją do Józefa Stalina.

Poseł Konrad Berkowicz, który startuje do PE z małopolskiej listy Konfederacji, skonstruował „samochód zeroemisyjny” i zaprezentował go Sławomirowi Mentzenowi. Redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer ochrzcił auto mianem „Izery”.

„Skonstruowałem 1. w historii samochód zeroemisyjny. Nie potrzebuje paliwa, nie potrzebuje wymieniać baterii. Po prostu wsiadamy i uruchamiamy napęd o mocy dwóch nóg mechanicznych. Pani Różo Thun, rzucam pani wyzwanie: następnym razem zamiast wsiadać do samolotu udostępnię pani ten pojazd i proszę dojechać nim do Brukseli!” – informował w swoich mediach społecznościowych Konrad Berkowicz.

Róża Thun stwierdziła, że skonstruowany przez Berkowicza wehikuł to „nazimobil”, który nie zajedzie zbyt daleko.

Poseł Konfederacji odpowiedział europosłance, porównując ją do Józefa Stalina. – Najpewniej taka była intencja pani Róży Thun. Już Stalin wymyślił, żeby wszystkich wrogów komunizmu nazywać faszystami. Taka jest była metoda komunistów, a obecnie jest to metodą nowoczesnych komunistów, czyli takich ludzi jak Róży Thun. Pomimo intencji pani Thun zaatakowała siebie samą – stwierdził Berkowicz.

Polityk wyjaśnił, że „ten pojazd to nie jest mój pomysł, czy Konfederacji”, tylko „propozycja Róży Thun dla Polaków i Europejczyków”.

– To Róża Thun powiedziała “biedaczki, jak was nie stać na elektryki, to zróbcie sobie samochód zeroemisyjny”. Zatem, jeśli mówimy o faszyzmach, to możemy powiedzieć, że faszyzm to narodowy socjalizm. Tutaj mamy do czynienia z ponadnarodowym socjalizmem w wykonaniu Unii Europejskiej, której przodownikiem jest pani Róża Thun. W pewnym sensie można to odczytywać jako dość trafne określenie pomysłu, który zrealizowałem – powiedział.