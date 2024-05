Korwin-Mikke: „Ludzie, którzy robią eksperymenty z naszymi dziećmi, będą traktowani tak samo, jak doktor Mengele” [VIDEO]

- Reklama -

W niedzielę w studiu „Super Expressu” odbyła się „Debata Europejska” z udziałem m.in. Janusza Korwin-Mikkego, który reprezentował KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie. Zdaniem czytelników se.pl to właśnie nestor polskiej prawicy wolnościowej zwyciężył w tym starciu.

Podczas debaty uczestnicy mogli zadawać sobie wzajemnie pytania. Przedstawiciel PO Andrzej Halicki skierował jedno do Janusza Korwin-Mikkego.

– Ja myślałem, że Pan przyszedł jako komitet PolEXIT (…), ale okazało się, że to nie ten komitet, tylko komitet Bezpartyjni Samorządowcy – mówił Halicki.

– Normlana Polska w Normalnej Europie – wtrącił Korwin-Mikke.

– Bardzo się cieszę, tylko Bezpartyjni Samorządowcy jest tym szyldem. Ja znam Pana ponad 30 lat, powiedzmy od tej II połówki lat 80., jako liberała, konserwatywnego liberała, ale naprawdę chyba dnia nie był Pan bezpartyjnym. Zawsze jako lider partii, czasem nawet dwóch naraz, bo tam były różnego rodzaju perypetie, no ale też ani dnia chyba Pan nie był samorządowcem. No jak można tak nazwać się albo uczestniczyć w tym komitecie, będąc zawsze partyjnym i nigdy samorządowcem – grzmiał przedstawiciel Platformy Obywatelskiej.

– Nie rozumiem. To jest komitet koalicyjny – Bezpartyjni Samorządowcy i Normalna Polska w Normalnej Europie. Chyba robię wrażenie człowieka, normalnego Polaka w normalnej Europie i chciałbym właśnie w takiej normalnej Europie żyć – odparł Korwin-Mikke.

– Normalna Europa to jest taka, która się nie wtrąca do tego, jakim samochodem ja jeżdżę, która się nie wtrąca do tego, jaki dom sobie buduję, bo jak chcę sobie marznąć i budować dom o cienkich ścianach, to jest to mój dom i ja będę marzł i ewentualnie płacił za to – wskazał.

– To jest normalna Polska, o którą my walczymy. Nawiasem mówiąc samorządowcy całkowicie podzielają to zdanie, to są wbrew pozorom normalni ludzie, proszę Pana, ci samorządowcy. Ja się z nimi poznałem, to są normalni ludzie i naprawdę nie chcą robić domów trzy razy droższych, jeździć samochodami trzy razy droższymi, tylko dlatego że Unia Europejska sobie tego życzy – dodał.

– I chcą, żeby ich dzieci były wychowywane przez matki, a nie, żeby były wychowane w myśl reguł unijnych na zboczeńców. Ja obiecuję Panu też – Pan mówi, że ja grożę – tak, ludzie, którzy robią eksperymenty z naszymi dziećmi, będą traktowani tak samo, jak doktor Mengele. Tak samo się będzie ścigało tych ludzi, którzy robią eksperymenty w przedszkolach naszych dzieci z seksualnością, jak doktora Mengele, który robił eksperymenty na dzieciach w Oświęcimiu – skwitował Janusz Korwin-Mikke.