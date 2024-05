Propaganda LGBT w TVP. „Moment wejścia Starej w pełnym dragu do budynku stacji był bardzo symboliczny”

- Reklama -

Tęczowa grupa Stonewall dostanie czas antenowy w TVP Poznań. Aktywiści LGBT będą sączyć swoją propagandę w państwowej telewizji.

Aktywiści LGBT pochwalili się w mediach społecznościowych nawiązaniem współpracy z TVP Poznań. „Gdyby ktoś nam o tym powiedział rok temu, nie uwierzylibyśmy” – napisali.

Jak czytamy, na antenie lokalnego oddziału TVP będą pojawiać się „specjalne wydania” programu „Rozmowa dnia” dotyczące LGBT+. Będzie je prowadził członek zarządu Grupy Stonewall Mateusz Sulwiński. W pierwszym takim odcinku „gościnią” ma być przebrany za kobietę mężczyzna (drag queen), przedstawiający się jako Twoja Stara.

„Rozmowy będą przede wszystkim edukacyjne. Będziemy poruszać różne tematy związane ze społecznością, tłumaczyć, wyjaśniać i rozwiewać mity. To będzie odtrutka na lata dezinformacji prowadzonej przez Telewizję Publiczną kontrolowaną przez poprzedni rząd” – twierdzą aktywiści LGBT.

– Nagraliśmy już pierwszy odcinek i było to ogromne przeżycie. Sam moment wejścia Starej w pełnym dragu do budynku stacji był bardzo symboliczny. To było jak zdejmowanie złego czaru – mówił Sulwiński.

– Ale to dopiero początek, zaproszę do programu wiele innych osób reprezentujących różne perspektywy i tożsamości. Będziemy rozmawiać o potrzebach i postulatach społeczności i wyjaśniać je w prosty i przystępny sposób. Naprawdę dostaliśmy od stacji mnóstwo swobody i jesteśmy za to bardzo wdzięczni – dodał.